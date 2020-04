Le maillot recrue de LeBron James devrait rapporter 630 000 $

«Les souvenirs LeBron James sont parmi les souvenirs les plus recherchés actuellement», a déclaré Ken Goldin de Goldin Auctions à TMZ Sports.

“Après avoir établi un record plus tôt cette année pour la vente d’une carte LeBron James pour 900 000,00 $, nous espérons que ce maillot établira le record du prix le plus élevé payé pour un maillot de basket-ball qui est de 630 300,00 $.”

Selon le rapport, les Lakers All-Star ont porté le maillot deux fois au cours de son année recrue avec les Cavaliers de Cleveland.

James l’a porté pour la première fois seulement lors de son cinquième match de sa carrière le 7 novembre 2003 contre les Indiana Pacers. Alors âgé de seulement 18 ans, LeBron a inscrit 23 points, cinq rebonds et trois passes décisives, alors qu’ils ont perdu contre les Pacers.

James a également mis le même maillot cinq jours plus tard, lors de son huitième match en tant que pro. Cette fois-ci, les Cavs ont affronté le Heat de Miami, lors de la première rencontre de LeBron contre le futur meilleur copain Dwyane Wade. James a perdu 18 points, trois rebonds et sept passes décisives dans ce match, mais ce ne serait pas suffisant car Wade et compagnie sont revenus avec la victoire.