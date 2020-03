Le maire de New York s’interroge sur la façon dont toute l’équipe Nets a été testée pour COVID-19

COVID-19 était une préoccupation connue avant que le grand homme de l’Utah Jazz, Rudy Gobert, ne teste un résultat préliminaire positif pour la maladie. Mais tout a changé avec le diagnostic de Gobert, et Rita Wilson et Tom Hanks ont annoncé qu’ils étaient tous deux positifs pour COVID-19 en Australie.

Depuis le test de Gobert, son coéquipier de jazz Donovan Mitchell, l’attaquant des Detroit Pistons Christian Wood et quatre joueurs des Nets, dont Kevin Durant, ont été testés positifs pour le coronavirus, le virus qui cause la maladie COVID-19. D’autres célébrités ont annoncé qu’elles avaient été testées positives pour COVID-19, et il y a eu des rapports de joueurs de baseball professionnels également positifs.

Le diagnostic de COVID-19 par des personnalités publiques modifie la perception de la maladie, mais le nombre de noms connus pour recevoir le test en a frustré certains – en particulier lorsque les personnes qui n’ont pas présenté de symptômes subissent des tests difficiles à obtenir.

C’était le problème que le maire de New York, Bill de Blasio, a identifié lorsqu’il a découvert que les Nets recevaient des tests:

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais, avec tout le respect que je vous dois, toute une équipe de la NBA ne devrait PAS se faire tester pour COVID-19 tant qu’il y a des patients gravement malades qui attendent d’être testés.

Les tests ne devraient pas être destinés aux riches, mais aux malades.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Nets “ont payé de leur poche à une entreprise privée pour effectuer des tests”.

