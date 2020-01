Le mandat d’arrêt d’Odell Beckham Jr. pour avoir giflé le cul d’un policier, a expliqué

Le point culminant des éliminatoires du football collégial 2020 a été un beau moment pour Odell Beckham Jr. Non seulement il a pu regarder son alma mater, LSU, renverser Clemson pour son premier titre national depuis la saison 2007, mais il a également pu le faire avec Statut VIP depuis la ligne de touche Tiger.

Ensuite, les choses sont devenues … étranges. Une célébration qui a commencé avec Beckham distribuant des billets de 100 $ à des joueurs de LSU encore en uniforme a conduit à un mandat d’arrêt pour simple batterie après avoir giflé un officier de police.

Comment arriverions-nous ici? C’est une pièce en cinq actes (jusqu’à présent):

1. Beckham, après avoir regardé le match en tant qu’invité spécial de la ligne de touche LSU, a célébré la victoire des Tigers sur le terrain en distribuant de l’argent aux joueurs.

Beckham avait accès au gazon Superdome en tant qu’alun précieux du programme de football de LSU et avait été un habitué des matchs de football dans le passé. Il avait même fait pression sur le groupe pour jouer la chanson de Cameo peut-être / un peu / sorta-interdite “Neck” (et le chant NSFW qui l’accompagne) lors d’un match à domicile en 2017, offrant apparemment de payer toute amende qui en résulterait.

Cela lui a donné un accès spécial aux Tigers 2019. Bien qu’il ait donné à chaque joueur sur les écouteurs de l’équipe avant le match de championnat – une décision approuvée par la NCAA – ce n’était pas suffisant. Les caméras ont roulé alors que Beckham semblait remettre de l’argent à divers joueurs alors que des confettis tombaient à la Nouvelle-Orléans.

Ja’Marr Chase et Justin Jefferson, les recruteurs du LSU, tous deux demi-finalistes pour le prix Biletnikoff en tant que meilleur receveur du pays (Chase a ensuite gagné), ont apparemment donné à Beckham leurs maillots également après le match.

Beckham a également plaisanté à propos de la vente des crampons de Jefferson pour le bas prix de collection de 200 000 $.

Jefferson a déclaré plus tard pour le repêchage de la NFL 2020, où il devrait être un choix de première ronde. Chase, qui n’est qu’un étudiant en deuxième année, ne sera pas éligible pour passer aux pros jusqu’au printemps prochain.

2. Les joueurs du LSU célébrés en allumant des cigares dans les vestiaires du Superdome (au grand désarroi de la police)

Les Tigers ont commémoré leur championnat national comme le font la plupart des équipes gagnantes – avec une célébration de l’après-match enfumée mettant en vedette du tabac roulé. Ils ont même tweeté des photos du quart-arrière vainqueur du trophée Heisman Joe Burrow qui ressemblait à un Len Dawson en milieu de partie.

Malheureusement pour LSU, fumer à l’intérieur est illégal dans l’État de Louisiane. L’un des policiers de la Nouvelle-Orléans affecté à l’équipe en a pris note et a menacé d’arrêter tout joueur qui refusait d’éteindre son cigare. Un autre officier a déclaré aux joueurs que le tabagisme était acceptable et qu’aucune arrestation n’a été effectuée.

3. Beckham a giflé le cul d’un flic dans les vestiaires du LSU

Ce copilote a attiré l’attention de Beckham après avoir dit au joueur de ligne offensive Damien Lewis d’éteindre son cigare. L’élargisseur des Browns l’a giflé sur le derrière quelques instants plus tard.

C’est vrai. La police tentait d’arrêter des joueurs de LSU pour avoir fumé des cigares dans les vestiaires après avoir battu Clemson pour remporter le championnat national lundi. Avant de demander, oui c’est Odell Beckham Jr donnant au flic un coup de foudre pic.twitter.com/AqRMcKG8N2

– Lee Harvey (@ MusikFan4Life) 15 janvier 2020

La gifle n’était apparemment pas malveillante, mais la vidéo montre clairement que le récepteur large All-Pro établit un contact indésirable avec un officier de justice. Bien que la vidéo ne montre pas comment la confrontation entre les deux a pris fin, Beckham n’a pas été arrêté sur les lieux.

4. LSU a lancé une enquête sur le cadeau en espèces de Beckham sur le terrain

Le LSU a d’abord nié que l’argent distribué par Beckham était réel. Cela a été contredit par Burrow, qui a déclaré au podcast de Barstool Sports Pardon My Take que les factures transmises par la star de Browns avaient en fait cours légal. En conséquence, l’université a été forcée de faire une déclaration ouvrant une enquête sur le cadeau et indiquant si elle violait ou non les règles de la NCAA.

5. Beckham fait face à une arrestation pour simple batterie après sa gifle post-match

Le 16 janvier, trois jours après le match de championnat national, un mandat d’arrêt a été émis contre Beckham pour simple batterie après avoir touché un policier. Le statut de la Louisiane définit une batterie simple comme une batterie commise sans le consentement de la victime. La sanction peut comprendre une amende maximale de 1 000 $, un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux.

Il s’agissait d’un déclassement par rapport à l’accusation initialement demandée par la police de la Nouvelle-Orléans pour délit sexuel. Cette demande a été rejetée par un juge local, conduisant à la simple accusation de batterie à sa place.

Les Browns, qui traversent leur première crise stupide depuis l’embauche du tout nouvel entraîneur-chef Kevin Stefanski, disent qu’ils surveillent la situation.

Beckham Jr. n’a pas encore publié de déclaration sur le mandat. Selon Josina Anderson d’ESPN, son équipe juridique “gère actuellement la situation”.

Nous en saurons plus sur cette histoire au fur et à mesure qu’elle se développera.