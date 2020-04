Le manoir d’Oakland Hills Kevin Durant a vécu à vendre à 6 millions de dollars

La maison où Kevin Durant a vécu pendant qu’il jouait pour les Golden State Warriors a été mise sur le marché pour 5 998 888 $, selon Curbed.

La maison est de 9 084 pieds carrés et dispose de sept chambres et salles de bains et deux appartements séparés attachés, selon la liste sur Compass.

Les options de divertissement dans la maison comprennent un terrain de basket et un cinéma maison.

Il y a des baies vitrées avec une belle vue sur la baie et un escalier en colimaçon.

Il y a aussi des œuvres d’art, à la fois accrochées aux murs et comme sculptures à l’extérieur.

La maison, située au 4614-4616 Rockingham Court, a été construite en 2005.

Durant a loué cette maison alors qu’il jouait pour les Warriors de 2016 à 2019. Au cours de ces trois saisons, Golden State a remporté deux finales NBA, et Durant a été nommé MVP Finals les deux années.

Des photos de la maison peuvent être consultées sur le site Web de Compass.

.