Le manque de prévoyance des Cowboys de Dallas leur coûte de l’argent et du talent

Jusqu’ici, l’intersaison 2020 ne s’est pas bien passée pour les Cowboys de Dallas.

Bien que l’équipe ait fait ce qu’elle pouvait pour conserver le quart-arrière Dak Prescott (au moins pendant la saison 2020) et le receveur Amari Cooper, ce n’était pas bon marché de le faire. En cours de route, Dallas a perdu le demi de coin Byron Jones et l’ailier défensif Robert Quinn en libre-arbitre.

Les Cowboys perdent des pièces importantes et sur-payent celles qu’ils ont réussi à garder. C’est un problème que Dallas aurait dû voir venir d’un mile de distance.

Une extension Dak Prescott aurait dû se produire il y a longtemps

Le propriétaire des Cowboys Jerry Jones appelle Prescott son quart-arrière de franchise depuis 2016. Un contrat gigantesque vient inévitablement avec cette distinction. Les dirigeants des équipes ont toujours dit qu’ils étaient prêts pour la paie de Prescott.

“Nous savons certainement que cela va se produire”, a déclaré le vice-président exécutif des Cowboys, Stephen Jones, en mai 2018, via The Dallas Morning News. «Nous avons prévu cela dans notre budget pour le plafond salarial. Et je veux juste que Dak aille là-bas et soit le MVP cette année de la NFL, c’est ce que je veux. Et nous nous en occuperons. “

Si Dallas avait besoin de Prescott pour prouver qu’il était digne de ce type de contrat, il l’a fait sur le terrain. Il a été Pro Bowler à deux reprises et a connu sa meilleure saison en 2019, terminant avec 4902 verges, 30 touchés et 99,7 passes.

En mai 2019, Jerry Jones a déclaré avec insistance à Michael Irvin “Je suis convaincu que nous y parviendrons”, au milieu des informations selon lesquelles l’accord dépassait les 30 millions de dollars par an. Pourtant, les Cowboys – maintenant à quatre ans de la rédaction de Prescott – n’ont pas été en mesure de verrouiller le quart-arrière à un accord à long terme.

Au lieu de cela, Prescott a reçu l’étiquette de franchise exclusive, lui garantissant environ (environ) 31,5 millions de dollars pour la saison 2020. Mais si les Cowboys avaient signé Prescott plus tôt, ils auraient sans aucun doute économisé de l’argent.

Considérez la prolongation de 128 millions de dollars sur quatre ans que les Eagles ont accordée à Carson Wentz en juin 2019. Bien qu’il atteigne en moyenne 32 millions de dollars par an, c’est une affaire relativement abordable maintenant. Cinq joueurs (Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers, Jared Goff et Kirk Cousins) ont tous une moyenne de plus par an. D’autres quarts, dont Prescott, dépasseront probablement Wentz aussi alors que le plafond salarial grimpe en vertu de la nouvelle convention collective.

Même si le coût pour garder Wentz était élevé à l’époque, les Eagles ont leur quart-arrière assuré pendant la saison 2024. Pendant ce temps, les Cowboys se dirigent sur un chemin dangereux.

Au lieu de donner à Prescott un accord comparable à Wentz – une hypothèse juste étant donné que les deux ont été rédigés en 2016 et avaient une production relativement similaire au cours de leurs trois premières saisons – les Cowboys ont cédé tout l’effet de levier au jeune passeur. Le remplacer est impraticable et Dallas risque de suivre le même chemin qui a fait perdre à Washington Cousins ​​à Washington. La seule option des Cowboys est de payer Prescott le plus tôt possible.

Et cela signifie qu’il peut exiger un contrat qui dépasse la moyenne de 35 millions de dollars de Wilson dans la NFL. Dallas n’a que le 15 juillet pour signer un accord à long terme avec Prescott, il n’y a donc pas beaucoup de raisons pour que le quart-arrière bouge de chiffres records au cours des prochains mois.

Si les Cowboys ne veulent pas payer ce nombre, Prescott pourrait jouer sous le tag et forcer Dallas dans une mauvaise position en 2021. L’équipe devrait choisir entre le laisser marcher ou un autre tag de franchise qui coûterait probablement environ 38 millions de dollars. Les Cowboys pourraient attendre le printemps prochain pour payer Prescott, mais – sauf blessure ou régression abrupte – cela ne fera qu’augmenter le prix.

Il est toujours préférable de payer un quart-arrière plus tôt que tard. Les Cowboys sont brûlés pour avoir traîné les pieds.

L’extension d’Amari Cooper a également pris trop de temps

En octobre 2018, les Cowboys ont renoncé à un choix de première ronde pour acquérir Cooper dans un échange avec les Raiders. Ils ne l’ont pas fait pour un coup de pouce temporaire; les Cowboys pensaient qu’il pourrait être une pièce maîtresse à Dallas dans un avenir prévisible.

La priorité était toujours de garder Cooper. Aucune équipe ne veut abandonner un premier tour pour un joueur et n’obtient que 1,5 saisons en retour. De plus, sa formidable production – 1 914 verges de réception et 14 touchés en 25 matchs – a fait d’une extension un must.

Les Cowboys ont finalement réussi avec un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans quelques jours seulement avant que Cooper ne devienne joueur autonome. C’est une bien meilleure alternative que de perdre le récepteur mais, comme Prescott, les Cowboys ont attendu plus longtemps que nécessaire.

Lorsque Cooper a été échangé aux Cowboys, Odell Beckham Jr. était le receveur le mieux payé de la NFL avec 18 millions de dollars par an. Mais Dallas n’a pas conclu d’accord avec Cooper pendant l’intersaison 2019 et les prix d’un meilleur récepteur ont grimpé. Michael Thomas a signé un accord qui s’élevait en moyenne à 19,25 millions de dollars en juillet 2019 et deux mois plus tard, Julio Jones a poussé le chiffre encore plus haut avec un contrat qui paie 22 millions de dollars par an.

Les Cowboys ont en fait eu un peu de chance de conclure un accord avec Cooper d’une valeur moyenne de 20 millions de dollars. Washington aurait fait une offre plus riche à Cooper, mais le séquestre a moins accepté de rester à Dallas.

Pourtant, il est difficile d’imaginer que les Cowboys n’auraient pas pu obtenir Cooper avec un contrat plus proche de Beckham s’ils avaient agi beaucoup plus tôt.

Le rythme insouciant des Cowboys a permis aux joueurs clés de quitter

Même après avoir marqué Prescott et donné à Cooper une extension gigantesque, les Cowboys sont toujours entrés en agence libre avec environ 25 millions de dollars d’espace de plafond, selon Over The Cap.

Peut-être que cette pièce aurait pu être utilisée pour retenir Byron Jones, un cornerback qui recevait 16,5 millions de dollars par an des Dolphins. Ou Robert Quinn, le seul joueur avec plus de cinq sacs pour les Cowboys en 2019, parti pour rejoindre les Bears.

Si Dallas avait signé Prescott et Cooper plus tôt, il aurait probablement eu plus d’espace et de temps pour travailler à garder ces joueurs. À tout le moins, les Cowboys auraient eu l’étiquette de franchise disponible pour en garder au moins un.

Pour l’essentiel, l’agence gratuite pour les Cowboys a consisté à garder quelques joueurs clés sur la liste. En plus d’un nouveau contrat pour Cooper, l’équipe a également gardé la tête ferme Blake Jarwin, le secondeur Sean Lee et la sécurité Darian Thompson. Ils ont également signé Gerald McCoy, un attaquant défensif de 32 ans.

Mais en fin de compte, l’intersaison des Cowboys en 2020 a été une tentative à moitié réussie de boucher des trous dans un barrage. Cela ne devait pas être ainsi.

Jerry Jones a été très clair sur les joueurs de l’équipe qu’il considère comme des matchs à long terme qu’il a l’intention de garder à Dallas. Il n’a pas perdu de temps pour garantir à Ezekiel Elliott un contrat de 90 millions de dollars sur six ans lorsque le porteur de ballon a retenu son camp d’entraînement en 2019. Cela n’aurait probablement pas dû être la priorité absolue, mais Dallas avait à l’époque la chambre à verrouiller. Elliott, Prescott et Cooper. Mais pour une raison quelconque, l’équipe essaie toujours de faire le travail.

Si Jones ouvrait réellement les cordons de la bourse et martelait les extensions en temps opportun, les Cowboys seraient en bien meilleure forme en ce moment.