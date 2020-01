Le marasme actuel de James Harden est le pire en quatre saisons

Mike D’Antoni en est à sa quatrième saison en tant qu’entraîneur-chef des Rockets, et il dit que la crise de tir actuelle de James Harden est la pire qu’il ait vue de la superstar de l’équipe pendant son séjour à Houston.

Sur la base de cette rareté, D’Antoni et les Rockets ne sont pas encore prêts à appuyer sur le bouton de panique – même après cinq défaites en six matchs et une séquence de quatre défaites consécutives tout au long de la saison. Avant ce ralentissement, Houston (26-16) avait remporté huit de ses 10 matchs précédents.

S’exprimant lors de l’entraînement de mardi, D’Antoni a déclaré à propos de Harden:

Depuis trois ans et demi que je suis ici, le premier tronçon difficile qu’il ait jamais eu. De façon réaliste, il va s’en sortir. Il continue de travailler. Il travaille sur son coup. Vous n’y réagissez pas de manière excessive.

Vous ne lui dites pas: «Ne tirez pas comme vous l’avez fait pendant trois ans et demi, et vous nous avez gagné en moyenne 58 matchs. Ne fais pas ça. C’est fou. ‘Faites ce que vous faites. Vous avez le meilleur instinct d’un joueur offensif. Alors, fais-le. »Il le fera. Je n’ai aucun doute dans deux semaines, ce n’est pas un problème.

Lors de la défaite à domicile lundi contre Oklahoma City, Harden a égalé un record NBA avec 16 tirs à trois points manqués en 17 tentatives (5,9%). Après le match, il a pris la décision inhabituelle de rester sur le terrain du Toyota Center en uniforme pour effectuer des exercices de tir, apparemment dans le but de perfectionner sa mécanique.

La performance contre le Thunder était la dernière d’une nette tendance à la baisse pour l’ancien joueur par excellence de 30 ans. Lors des sept derniers matchs de Harden, il a marqué 29,6 points par match sur 33,1% des tirs sur le terrain, 23,1% sur les 3 points et 83,5% sur les lancers francs.

Les Rockets ont une fiche de 2-5 dans ces matchs, avec les seules victoires contre Atlanta (10-34) et Minnesota (15-28) sans All-Star Karl-Anthony Towns.

En revanche, au cours des 34 premiers matchs de Harden de la saison 2019-2020 avant ce funk de sept matchs, il a marqué 38,4 points par match sur 46,3% des tirs au total, 38,6% sur 3 points et 86,4% sur les lancers francs.

S’exprimant lors de l’entraînement de mardi, Harden a abordé la mécanique de son tir, indiquant qu’il savait sur quoi il devait travailler:

Coller l’atterrissage sur mon tir et tenir ma suite. De toute évidence, chaque fois que vous faites cela, le tir ne va pas entrer. Mais vous vous donnez une meilleure chance de les faire. Je ne suis pas trop inquiet.

Alors que certains se sont demandé si l’effondrement de Harden pouvait être corrélé à la fatigue en raison de son utilisation élevée, il convient de noter que le ralentissement de sept matchs a commencé à Atlanta, après que les Rockets aient eu quatre jours de repos consécutifs. Il n’y a pas eu non plus beaucoup de déplacements, puisque les Rockets sont sur un terrain de quatre matchs pendant toute la saison, et ils ont eu deux écarts de calendrier supplémentaires pendant sa récession avec deux jours de congé consécutifs.

Harden a également rejeté une autre théorie populaire selon laquelle la sélection de clichés et la nature difficile de bon nombre de ses clichés, tels que son célèbre pointeur à 3 points, pourraient rendre plus difficile de sortir de son funk.

S’exprimant lors de l’entraînement de mardi, Harden a déclaré:

Ce sont comme des photos régulières pour moi. C’est ce sur quoi je travaille tous les jours.

Dans ses remarques finales, le meilleur buteur de la NBA pendant trois saisons consécutives a clairement indiqué qu’il ne laisserait pas le marasme affecter sa mentalité sur le terrain.

Tout est à propos de moi. Continuez à travailler mon off. C’est tout ce que je peux faire. Évidemment, je veux faire chaque cliché que je tire, ou chaque fois que je vais dans le panier, je veux faire un lay-up. Cela n’arrive pas. Mais plus vous travaillez, plus vous gagnez en confiance.

J’ai raté tant de 3 hier soir. Il y a eu des jeux, j’ai fait tellement de 3. Vous ne savez jamais si vous ne tirez pas sur le ballon de basket et soyez agressif. La seule façon de le faire est de gagner en confiance pour tirer le ballon. Jeu terrible. Je vais continuer à tirer. Espérons que les coups de feu entrent. S’ils ne le font pas, je vais continuer à travailler. S’ils le font, je vais continuer à travailler. Rien ne change.

Harden et les Rockets espèrent évidemment que les résultats changeront, à commencer par le match à domicile de mercredi soir contre les Denver Nuggets (30-13). Le pourboire est prévu à 19 h. Au centre de Toyota Center.

