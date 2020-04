Le match All-Star de 1987 et une copie VHS qui a accroché un enfant en Australie à la NBA – The Athletic

Le match des étoiles de 1987 a été le premier match de la NBA que j’ai vu en entier.

Pour un enfant qui a grandi en Australie dans les années 1980, j’ai trouvé que l’accès aux jeux NBA ou même aux moments forts n’était pas facile. La télévision par câble n’était pas encore arrivée sur nos côtes et personne n’avait même entendu parler d’Internet.

Nous devions compter sur tout ce que nous obtiendrions à la fin des bulletins sportifs nocturnes et nous passions souvent des semaines avec un peu plus que quelques extraits d’action. Et si vous l’avez manqué, il était parti pour toujours.

Alors un jour, quand mon frère, Nick, est rentré de l’école avec une copie VHS du match des étoiles de 1987, j’étais ravi. La vidéo avait déjà été diffusée parmi les amis de mes frères et regardée environ mille fois.

Il était sur le point d’être regardé mille autres.

En mettant la cassette et en commençant à regarder, j’ai réalisé que malgré notre accès limité à la NBA, nous connaissions bien certains des joueurs du jeu, comme Magic Johnson, le Dr J, Larry Bird et, de …

