Le match de 50 points de Trae Young était une douce revanche sur Jimmy Butler

Trae Young a récolté 50 points et huit passes décisives sur le Heat de Miami lors d’une surprenante victoire de 129-124 Hawks.

Young est la seule raison pour laquelle quiconque a besoin de regarder les Hawks d’Atlanta. Collectivement, ils ne sont pas géniaux. Ils ont 16-41 sur la saison et ont été incroyablement difficiles à regarder aux points. Mais avec Young, on ne sait jamais quand on va avoir une soirée spéciale comme celle-ci.

Cependant, il y a plus que ces 50 points que ces 48 minutes de basket-ball disputées entre les Hawks et les Heat.

En décembre, Young et les Hawks étaient à Miami face au Heat. Après que les Hawks aient pris six points d’avance avec une minute à jouer, Young a dit aux fidèles de Miami “que c’est fini”.

Ce n’était pas fini – en 30 secondes, Duncan Robinson et Jimmy Butler se sont égouttés dos à dos pour égaliser le match. Les heures supplémentaires ont suivi, le Heat a marqué 16 points de suite et a gagné.

Butler a réagi sur Instagram, qualifiant Young de «conteur de l’avenir» tandis que Young se moquait de lui-même sur Twitter:

Donc après ces 50 points? Young, qui n’est jamais timide sur Twitter, en a laissé un voler et a même saupoudré un hashtag LeBron James-esque à la fin.

Si vous allez appeler le jeu de manière incorrecte, récupérer avec un bon 50 hamburgers dans une victoire est un excellent moyen de renverser la vapeur.