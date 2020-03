Le match des Pelicans-Kings sera le dernier match de la NBA alors que la ligue suspend la saison

Le match Pelicans-Kings prévu mercredi soir sera probablement le dernier match pour une durée indéterminée, la NBA ayant suspendu la saison après les matchs de la nuit. Cette décision a été prise après que Rudy Gobert a été diagnostiqué avec le coronavirus.

Le diagnostic est venu après que le match Thunder-Jazz ait été brusquement arrêté quelques secondes avant d’être révélé par un médecin de l’équipe d’Oklahoma City. Quelques minutes après l’abandon du match, Shams Charania de l’Athletic a tweeté que Gobert avait été testé positif au virus.

Une déclaration à l’échelle de la ligue a été publiée presque immédiatement, informant le public que la ligue serait suspendue indéfiniment. Sur ESPN, Adrian Wojnarowski a précisé que la ligue terminerait les matchs programmés mercredi, y compris les Sacramento Kings contre les New Orleans Pelicans.

Compte tenu de l’horaire de mercredi, le match Pelicans-Kings sera le dernier match de la NBA pour une durée indéterminée et sera probablement l’un des derniers matchs de basket-ball et de la période des événements sportifs, car d’autres ligues sportives professionnelles et la NCAA suivront potentiellement.

