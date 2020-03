Le match historique d’Anteto: 41 + 20 en 35 minutes

Giannis Antetokounmpo Il est sur le point d’obtenir son deuxième MVP de la saison consécutive. La star des Milwaukee Bucks (la meilleure équipe longue de la ligue) a réussi hier à briser un plafond statistique qui n’était pas encore atteint: terminer un match avec plus de 40 points et 20 rebonds. Il l’a obtenu lors de la victoire à domicile de Milwaukee Bucks devant Charlotte Hornets (93-85).

Giannis a terminé le duel avec 41 points après avoir marqué 17 des 28 tirs au champ qu’il a faits et 6 des 7 lancers francs qu’il a lancés. De plus, il a capturé 20 rebonds (dont 2 en attaque), distribué 6 passes décisives, volé une balle et n’en a perdu que trois. Tout cela en 35 minutes. Le match contre les Hornets a été égalé, mais avec lui sur le terrain, le +/- était de +22 pour les Bucks.

Giannis Antetokounmpo dans son SAC –

41 PTS | 20 REB | 6 AST pic.twitter.com/PNLbmz1DF4

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 mars 2020

À ce stade du film, le seul à pouvoir voler le MVP de la saison est un LeBron James qui a obtenu hier un autre triple-double. Malgré tout, le favori est Anteto: il marque plus, rebondit plus et son équipe a un meilleur équilibre.

Antetokounmpo fait actuellement la moyenne des meilleurs nombres de sa carrière: 29,7 points et 13,7 points. LeBron, quant à lui, affiche une moyenne de 25,3 points et 10,6 passes décisives par duel. Les Bucks ont un taux de victoire moyen beaucoup plus élevé que les Lakers.

Premier match 40/20 de sa carrière – pic.twitter.com/WL1bGt7N42

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 mars 2020

.