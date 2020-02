NBA All Star Game 2020 : Le meilleur All Star Game de l’histoire est remporté par Team LeBron

Victoria de Team LeBron avant le Team Giannis en un All Star Game C’est déjà l’histoire vivante de la NBA. Adam Silver, le commissaire, a changé les règles de la réunion pour la rendre plus compétitive et avec la foi qu’il a réussi. Il a obtenu le meilleur hommage possible à Kobe Bryant: que le match soit disputé.

Tout a été décidé dans la dernière salle. 24 points ont été ajoutés à l’équipe qui a pris le plus et ce chiffre devrait être atteint pour gagner. Ceux d’Antetokounmpo étaient en tête 133-124 au début de la dernière période et celui qui atteignait 157 gagnera La finale a été spectaculaire. Les «lebrones» sont revenus et les dernières minutes ont été une crise cardiaque, pleine d’erreurs, d’imprécisions et de tensions: ce qui était recherché.

LeBron montre les poignées – #NBAAllStar pic.twitter.com/EsvsVZxTGA

– NBA TV (@NBATV) 17 février 2020

L’équipe LeBron avait plusieurs possessions à gagner, mais ce n’est qu’une passe de LeBron James à un Anthony Davis qui a été marqué par Kyle Lowry après une coupure lorsque le moment décisif a été atteint. Le manque est clair et La Ceja avait besoin d’un point pour donner sa victoire. Il a raté le premier lancer franc, mais a marqué le deuxième et était un prophète sur son terrain (il est de Chicago). Brutal ce qui a été vécu la nuit dernière dans un United Center livré.

Le MVP a été remporté par Kawhi Leonard (meilleur buteur du match avec 30 points). LeBron James et Chris Paul sont partis jusqu’à 23 ans. Luka Doncic, qui en gallons n’a pas joué les minutes décisives, est resté avec 8 points et 4 passes décisives. Dans l’équipe Giannis, le meilleur buteur était Antetokunmpo avec 25 points. Kemba Walker a terminé avec 23 et Joel Embiid est allé à 22 points. Rudy Gobert a également terminé un grand match avec 21 points et 11 rebonds.

.