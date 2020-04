Le meilleur de la première diffusion de “La dernière danse”

Cela fait à peine quelques heures que la première diffusion de “The Last Dance”, un documentaire produit par Netflix et ESPN qui raconte les histoires les plus intimes des Chicago Bulls de Michael Chicago, a été officiellement diffusée dans le monde. Malgré le grand battage médiatique qui avait été généré, ce premier goût en bouche n’a pas déçu et nous vous laissons ici les cinq meilleurs moments. Attention: il y a des spoilers.

Les taureaux de cocaïne

Le mythe raconte que lorsque Michael Jordan a été repêché par les Bulls en 1984, l’équipe était dans une situation si désastreuse que les joueurs ont consommé de la cocaïne même en voyage. Jordan, loin de le nier, a ri quand on lui a demandé et a laissé entendre que ce n’était pas un mensonge.

Le rire de MJ au “Bulls Traveling Cocaine Circus” pic.twitter.com/RddFdN7I1J – CJ Fogler (@cjzero) 20 avril 2020

Un invité au titre surprise

Parmi les nombreuses personnes interrogées proches de l’équipe, il a dû se démarquer beaucoup et non pas pour son niveau d’accès, mais pour être le plus puissant fan des Bulls. Barack Obama a semblé apporter sa contribution, mais les réseaux ont explosé en voyant que les producteurs ne le décrivaient pas comme l’ancien président des États-Unis, mais simplement comme «un ancien résident de Chicago».

“ancien résident de chicago” pic.twitter.com/Wzu3dugpZM – Yahoo Sports (@YahooSports) 20 avril 2020

Tous contre Jerry Krause

Sans aucun doute, le méchant de l’histoire sera Jerry Krause. Le Bulls GM était l’architecte de l’équipe championne à six reprises, mais sa relation moche avec Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson et tous ceux qui sont passés par l’équipe ont rendu tout le monde très critique de leur rôle.

Je ne suis pas sûr qu’une équipe de l’histoire de la NBA ait eu une force unificatrice supérieure à celle des Bulls dans leur mépris collectif pour leur propre directeur général … – Marc Stein (@TheSteinLine) 20 avril 2020

Le contrat de Scottie Pippen.

Comment se fait-il qu’il y a à peine 30 ans, un contrat de 7 ans pour 18 millions de dollars était raisonnable pour une superstar? Scottie Pippen a signé cet accord en 1991 et après l’expansion de la NBA, leur accord a été l’une des plus grandes affaires jamais vues. Même lors de la dernière année de Pippen chez les Bulls, son contrat était le sixième plus élevé de l’équipe.

Scottie a fait moins que Luc Longley en 1998, irréel pic.twitter.com/ejs8cHTdmb – Justin Phan (@jphanned) 20 avril 2020

“Dieu déguisé en Michael Jordan”

Larry Bird, rival de Jordan dans ses premières années et plus tard partenaire de la Dream Team, a peut-être laissé la meilleure définition de MJ. L’ancien attaquant des Boston Celtics s’est souvenu que Jordan avait marqué 63 points lors d’un match éliminatoire au Garden (l’un des premiers grands spectacles de Jordan) et a rappelé la phrase qu’il avait prononcée un jour: “Ce n’était pas Michael Jordan, c’était Dieu déguisé en Michael Jordan. “

“Ce n’était pas Michael Jordan là-bas, c’était Dieu déguisé en Michael Jordan.” Quelle citation de Larry Bird pic.twitter.com/6m6LOotUY8 – Hoop Central (@TheHoopCentral) 20 avril 2020

