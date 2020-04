le meilleur du retour à l’action de Robert Williams III

Nous commençions à peine à voir Time Lord – comme le centre Robert Williams III a été si surnommé – revenir dans le rythme qu’il avait avant que sa blessure ne le mette hors de combat pendant plusieurs mois de la saison 2019-20 NBA.

Ensuite, le coronavirus a arrêté les choses.

Le produit Texas A&M avait commencé à montrer un jeu de passes naissant et une offensive hors du panier pour aller avec ses sauts incroyables et ses blocs de mise en évidence.

Peut-être encore plus intrigant était sa croissance sur la défense et en tant que décideur, commettant moins d’erreurs défensives qui le verraient être mis hors jeu dans sa saison recrue.

Bien qu’il ait encore beaucoup de bords durs nécessitant des minutes régulières pour atténuer les plis dans son jeu, les pas en avant faits par l’ancien Aggie devraient exciter les fans de Boston pour son potentiel en tant que starter à l’avenir.

Et jusqu’à ce que cet avenir arrive pour ceux d’entre nous sans la possibilité de déformer le temps et l’espace, regardez la vidéo ci-dessus pour voir le meilleur de Time Lord jusqu’à présent cette saison.

.