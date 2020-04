Le meilleur joueur de Bucks à chaque numéro d’uniforme – The Athletic

Le 22 janvier 1968, la National Basketball Association (NBA) a attribué une nouvelle franchise à un groupe d’investisseurs basé à Milwaukee dirigé par Wesley Pavalon et Marvin Fishman. Ces deux hommes sont devenus respectivement président et vice-président exécutif lorsque la franchise a été constituée le 5 février 1968. À partir de là, ils ont choisi un nom pour l’équipe – les Bucks – et ont choisi Larry Costello comme entraîneur.

Le 6 mai 1968, les Bucks et les Suns ont sélectionné des joueurs d’autres équipes de la ligue dans un repêchage d’expansion et les deux équipes ont également participé au repêchage de la NBA, complétant leur alignement pour leur première saison. Au cours de la saison 1968-69, 17 joueurs se sont adaptés pour les Bucks portant 17 numéros différents. En 51 saisons depuis, 392 autres joueurs ont porté un maillot des Bucks lors d’un match officiel de la NBA.

Les 409 joueurs qui se sont qualifiés pour les Bucks au cours des 52 dernières saisons ont porté 50 numéros d’uniformes différents, alors The Athletic Wisconsin s’est mis à la recherche du meilleur joueur qui les portait chacun …

.