“Le meilleur joueur n’est pas évident”

La seule cohérence des Golden State Warriors en ce qui concerne le projet de NBA 2020 a été leur insistance sur le fait que le sommet du projet est faible par rapport aux dernières années. De nombreux rapports axés sur plusieurs aspects du projet centrés sur les guerriers l’ont clairement indiqué.

Étant donné que les Warriors sont des favoris de tous les instants pour obtenir le premier choix de draft, c’est une position unique de la franchise. Dans la plupart des cas, afin de maintenir un effet de levier dans les discussions commerciales potentielles, les équipes adopteront une position d’élaboration du projet dans l’espoir que les équipes cherchent à échanger avec elles.

Mais les derniers commentaires de Steve Kerr sur The Mercury News ont renforcé la position des Warriors.

«Vous essayez juste d’imaginer ces joueurs dans la NBA moderne et avec notre équipe. Et c’est l’astuce, c’est de déterminer quels gars auraient le plus grand impact sur notre équipe et ce dont nous avons besoin. “

…

«C’est délicat parce que d’une part, vous voulez simplement prendre le meilleur joueur. D’un autre côté, la plupart des ébauches de nos jours… il semble que le meilleur joueur ne soit pas évident. »

Étant donné que les Warriors manquent de trous lorsqu’ils sont en bonne santé – ce qu’ils n’ont pas été cette saison – l’idée de prendre le meilleur joueur disponible a du sens et c’est la stratégie que Golden State devrait utiliser.

Les Warriors, cependant, ne se trompent pas en ce que personne ne s’est séparé en tant que premier choix. Les trois meilleurs pionniers de la saison chez James Wiseman, Anthony Edwards et LaMelo Ball ont tous des défauts qu’ils n’ont pas ou n’ont pas pu améliorer.

La saison du ballon a commencé lentement et s’est terminée brusquement après qu’une blessure au pied l’ait exclu. La saison de Wiseman a à peine commencé avant qu’il ne soit jugé inadmissible et ait finalement quitté Memphis. Edwards a joué toute la saison pour la Géorgie, mais son jeu de haut en bas l’a empêché de s’imposer comme le meilleur du peloton. Le mauvais jeu de ces trois joueurs a permis à un joueur comme Obi Toppin, qui a connu une saison solide à Dayton, de monter en tête de certains tableaux de repêchage.

À la suite de tout cela, les grands conseils d’administration de chacun semblent différents et il est peu probable qu’il y ait un consensus chaque fois que le projet de NBA 2020 est organisé.

.