Le meilleur «match 7» des séries éliminatoires de l’histoire de la NBA

Le septième match éliminatoire est l’un des environnements les plus beaux et les plus impressionnants de la NBA. La pression d’être à un pas de la gloire ou de rester en dehors du combat pour le ring de championnat fait de ces types de matchs des moments historiques qui sont à jamais enregistrés dans les pages du sport.

Depuis la création de la NBA, différents «Game 7» ont été vécus qui ont marqué l’histoire de la compétition nord-américaine. De la finale de ’57 au vainqueur de match de Kwhi Leonard contre les Philadelphia 76ers en 2019. Voici les cinq septièmes meilleurs matchs de l’histoire de la NBA:

Fin 1957: Boston Celtics 125-123 St. Louis Hawks

Premier anneau de l’histoire des Celtics, l’équipe qui en possède le plus dans ses vitrines, s’est matérialisée de la manière la plus épique possible. Ce fut l’année recrue de rien de plus et rien de moins que Bill Russell (qui a terminé le match avec 19 points et 32 ​​rebonds), et le match a dû être décidé après deux prolongations.

Fin des années 1970: New York Knicks 113-99 Lakers de Los Angeles

Ce septième match restera dans les mémoires pour la surprise inattendue du retour de Willis Reed, qui n’allait pas jouer le match à cause d’une blessure. Sa présence à la réunion a conduit la franchise Big Apple à réaliser le premier ring de son histoire. De plus, ESPN considérait ce «Game 7» il y a plusieurs années comme le meilleur de l’histoire des finales NBA.

Fin 1984: Boston Celtics 111-102 Los Angeles Lakers

Encore une fois, les Celtics en tant que protagonistes du duel. Ce septième match est intervenu lors du premier face à face entre Larry Bird et Magic Johnson en éliminatoires de la NBA. Les Lakers étaient sur le point de surmonter un désavantage de 14 points. Un vol décisif de Cedric Maxwell à Magic Johnson a donné la victoire au Massachusetts.

Fin 2016: Golden State Warriors 89-93 Cleveland Cavaliers

Il n’avait jamais reculé de 3-1 lors d’une finale de la NBA, et dans le «match 7» entre ces deux équipes, tout semblait arriver pour y arriver. LeBron James est parti, avec le match à égalité presque à la fin, l’une des images les plus emblématiques de l’histoire avec la casquette d’André Iguodala. Quelques instants plus tard, le triple décisif de Kyrie Irving contre Stephen Curry. Todoe llo s’est terminé avec le rachat de LeBron lui-même en réalisant le premier anneau de l’histoire des Cavs, l’équipe de sa vie.

Demi-finales de l’Est 2019: Toronto Raptors 92-90 Philadelphia 76ers

Le dernier «jeu 7» de la liste. Kawhi Leonard déguisé en héros avec un panier sur la corne qui est déjà considéré comme l’un des plus «embrayage» de l’histoire de la NBA. L’importance de ce panier et de ce jeu est qu’après avoir battu les Milwaukee Bucks en finale de conférence et les Warriors en finale, les Raptors sont devenus la première équipe non américaine à obtenir l’anneau de champion.

“Est-ce le poignard … OHHH! JEU! SÉRIE! TORONTO A GAGNÉ !!”

Kawhi Leonard rebondit dans le premier match 7 #TissotBuzzerBeater de l’histoire des NBA Playoffs pour le gagner pour les @Raptors! #ThisIsYourTime #NBATogetherLive pic.twitter.com/gYhmSmEjjq

– NBA (@NBA) 24 mars 2020

