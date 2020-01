Le meilleur match de James Harden contre LeBron James à Houston

Le match de samedi soir à Houston sera la 20e rencontre en carrière entre le gardien des Rockets James Harden et l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James, et le premier de la saison NBA 2019-2020.

Les deux hommes sont d’anciens joueurs par excellence de la ligue et le futur Temple de la renommée, et sont largement considérés parmi les plus grands joueurs de ce sport.

Dans ces 19 matchs en carrière, les moyennes statistiques de chaque joueur sont sensiblement similaires. James a une moyenne de 27,4 points, 6,8 passes décisives et 6,8 rebonds par match, tandis que Harden a récolté 24,2 points, 6,6 passes décisives et 6,1 rebonds, selon Basketball-Reference. L’équipe de James a remporté 10 de ces matchs, tandis que l’équipe de Harden en a remporté neuf.

Cependant, la bataille a fait basculer Harden depuis le commerce d’octobre 2012 qui l’a envoyé à Houston, où il a été un démarreur permanent depuis. Au cours de ces 13 matchs, Harden est allé 7-6 contre les équipes de James.

Depuis que James a rejoint les Lakers en 2018, les Rockets ont remporté deux des trois affrontements dans lesquels les deux stars ont joué, avec Harden en moyenne 38,6 points, 7,3 passes décisives et 7,6 rebonds par match. James a contré avec 27,3 points, 7,3 rebonds et 5,0 passes décisives.

Du point de vue de Houston, le match le plus mémorable entre les stars rivales a eu lieu il y a près de cinq ans le 1er mars 2015. C’était la première saison du deuxième passage de James avec sa ville natale Cavaliers, avec Cleveland (37-23) en visite à Houston ( 40-18) pour une matinée du dimanche sur ABC.

Dans ce qui est devenu un classique des prolongations, Harden a terminé avec 33 points (tir sur 8 sur 18), huit rebonds, cinq passes décisives, trois interceptions et deux blocs en 42 minutes, tandis que James avait 37 points (tir sur 15 sur 35). , huit rebonds, quatre passes décisives, trois interceptions et trois blocs.

Mais ce match de mars 2015 restera dans les mémoires pour l’activité extrascolaire qui l’entourait, pendant et après.

Tard dans le troisième quart, James tentant de forcer une balle de saut et peut-être poussant Harden sur le chemin du sol, Harden a été sifflé pour une faute flagrante, puis a donné un coup de pied à James sous la ceinture. Il a ensuite été suspendu pour le prochain match de Houston.

Harden a déclaré après le match que le coup de pied n’était pas intentionnel, mais les joueurs des Cavaliers (y compris James) sont arrivés à une conclusion différente.

Plus tard dans le match, il y a eu un appel bizarre lorsque les bras des deux stars se sont emmêlés pendant plusieurs secondes. Dans les commentaires d’après-match, l’entraîneur de Houston, Kevin McHale, a déclaré que cela “ressemblait à une danse carrée”.

Dans le rapport d’arbitrage d’après-match, la ligue a reconnu que des fautes sur les deux joueurs auraient dû être prononcées.

Les deux stars ont échangé des faiseurs de foin sur le tronçon du quatrième quart et des heures supplémentaires, et il est apparu brièvement que les Cavaliers auraient le dernier rire lorsque James a été victime d’une faute avec un peu plus de quatre secondes à faire en prolongation et son équipe ne traînant que d’un point.

Mais James a raté les deux lancers francs et Houston a terminé avec une victoire de 105-103 sur les éventuels champions de la Conférence de l’Est. Les deux équipes ont connu le même sort lors des éliminatoires de 2015 en s’inclinant respectivement dans les finales de la Conférence Ouest et de la NBA contre Golden State.

Pour Harden et les Rockets, le plaisir ne s’est pas arrêté lorsque le temps s’est écoulé. Plus tard dans la soirée, le compte Twitter officiel de l’équipe s’est moqué du surnom habituel de James “King James” en tweetant un graphique personnalisé avec ce titre appliqué à Harden.

De l’autre côté, étant donné les deux lancers francs manqués en fin de prolongation, James n’a pas bien supporté la défaite. Quelques heures plus tard, il a publié ce qui est devenu le “triste selfie miroir”