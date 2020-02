Le meilleur mouvement sur le marché du rachat de Boston pourrait-il être nul?

Avec le 1er mars dans un peu plus d’une semaine, le temps presse pour que les Boston Celtics trouvent de l’aide sur le marché des rachats.

Bien sûr, Boston devrait s’intéresser à l’un des candidats disponibles au premier endroit pour que la franchise ajoute un nouveau visage, et pour plusieurs raisons, ils ne l’ont pas été.

Encore.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il s’agit de co, dont le principal est que les Celtics n’ont pas de place de liste ouverte pour ajouter un joueur.

Cela signifie que quiconque pourrait être intéressant pour Boston ne coûtera pas seulement le minimum vétéran que les Celtics peuvent offrir en tant qu’équipe stricte sans aucune exception.

Ils devraient également couper un joueur et manger leur salaire restant, et donc la combinaison de bas salaires, de postes ouverts et de couper ensemble un joueur existant représente des obstacles non négligeables à l’ajout d’un tel joueur.

Les Celtics ne coupent pas un joueur juste pour faire un mouvement, et les joueurs ne demandent pas de rachats simplement pour se retrouver bloqués en tant qu’agent libre ou pour se retrouver dans une situation qui est un mouvement latéral pour eux.

Et avec seulement Javonte Green, Vincent Poirier et peut-être Carsen Edwards dans la gamme d’options plausibles à couper pour la franchise, le genre de joueur qui aurait du sens pour toutes les parties ne s’est tout simplement pas concrétisé.

Green, par exemple, est le contrat le plus bas sur les livres de Boston, mais a également été en mesure de rassembler des performances solides pas bien pires que la plupart des joueurs disponibles pourraient dans une position d’importance pour le système Celtics.

Poirier ne fait peut-être pas grand-chose en termes de production, mais il doit encore 2,6 millions de dollars la saison prochaine, donc cela coûtera cher à l’équipe de le payer à lui et à son remplaçant une fois que vous aurez inclus le reste des 2,5 millions de dollars de cette saison qui lui étaient dus.

Edwards a connu une saison difficile pour les débutants, mais montre toujours suffisamment de flashs pour que cela le garde, sauf pour une poignée de vrais joueurs d’impact qui ne seront probablement pas rachetés de toute façon.

Particulièrement lorsque l’on considère que le produit Purdue doit encore 3,2 millions de dollars en argent garanti.

D’autres options à bas salaire comme le meneur Brad Wanamaker et l’attaquant Semi Ojeleye fournissent en fait des minutes et des compétences importantes dont l’équipe aura besoin en séries éliminatoires.

Dans l’ensemble, tout cela signifie que le bon joueur peut tout simplement ne jamais se matérialiser pour Boston. Mais qui sont les candidats?

LE CHAMP

Il y a un certain nombre de joueurs qui, dans le vide, ont suffisamment de compétences ou de récits (ou les deux) pour aider les Celtics.

Mais quand vous tenez compte de qui devrait être éliminé pour réaliser ce potentiel dans une ligue régie par les règles de l’ABC, il devient rapidement clair pourquoi Boston n’a pas encore bougé.

Ces joueurs incluent quelques anciens Celtics comme l’aile Evan Turner et le meneur Isaiah Thomas, dont les retours en valent presque la peine pour les seuls récits. Cependant, en essayant de penser quel joueur serait le mieux à couper pour les ajouter, il est clair que ces retrouvailles ne se produiront tout simplement pas, du moins pas avant l’été.

D’autres peuvent aider un banc mince comme celui de Boston, mais pas assez pour justifier l’envoi d’un joueur déjà sous contrat, comme le tireur Tyler Johnson ou le meneur Trey Burke.

D’autres n’ont pas encore été rachetés et pourraient ne jamais l’être, en particulier les grands hommes Tristan Thompson, Maurice Harkless et Bismack Biyombo.

Il y a une petite chance que d’autres options se situent en marge des «joueurs pour lesquels il est logique de choisir un joueur» finissent par être achetés, comme John Henson, Markieff Morris et Langston Galloway des Detroit Pistons.

Mais, à l’heure actuelle, même ces options ne ressemblent pas à un verrou pour changer d’équipe avant le 1er mars.

Les fans des Celtics devraient se préparer à la forte possibilité que l’alignement soit le même le 2 mars qu’aujourd’hui, et pas seulement parce qu’il n’y a pas d’options particulièrement percutantes à l’heure actuelle.

Les Lakers de Los Angeles, les Houston Rockets et d’autres équipes avec des prétentions de contention peuvent se disputer des options de rachat potentielles et peuvent également offrir des rôles plus importants.

À moins d’une entrée surprise dans le marché de rachat de la médiocrité ou de l’un des plus gros poissons coupant réellement des appâts sur leur franchise actuelle, la fin du mois semble de plus en plus susceptible de se passer sans incident.

Une chose à garder à l’esprit est la possibilité de prendre un général de plancher supplémentaire pour aider à soulager un Kemba Walker malade. Le produit UConn a été confronté à une douleur et à un gonflement au genou, suffisamment graves pour que son genou soit drainé avant le match de Boston contre les Timberwolves le 21 février.

Si l’équipe jugeait prudent d’ajouter de la profondeur dans la zone arrière, nous pourrions voir un mouvement que les Celtics passeraient autrement.

Une option intermédiaire, suivant cette ligne de pensée, pourrait être d’élever le garde-pointe bidirectionnel Tremont Waters à un contrat complet, en utilisant le contrat bidirectionnel qui s’ouvrirait pour accepter un joueur éligible pas assez bon pour évaluer lui-même une offre complète.

Mais ensuite, si Waters n’était pas si nécessaire en séries éliminatoires, l’équipe pourrait également épuiser tout ce qui reste de sa disponibilité en saison régulière avec le club parent juste pour donner à Walker plus de temps pour se reposer.

Cela ne coûterait pas de créneaux, de joueurs et de leurs salaires, ni risquerait de bouleverser la chimie du succès de la saison.

Quelle que soit la façon dont l’équipe décide de se tourner, il ne faudra pas longtemps avant que nous le sachions.

.