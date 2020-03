Le meilleur quintette de la saison si la NBA était annulée aujourd’hui

La NBA est actuellement en pause en raison du problème des coronavirus, et on ne sait pas encore quand la compétition pourrait être rétablie. Même s’il peut être terminé et doit être déclaré nul ou terminé.

Si cela se produit, il est possible que les prix de la saison soient attribués tels qu’ils ont été obtenus jusqu’à présent par les joueurs avec leurs franchises respectives. L’un des prix, la 1ère équipe All-NBA (meilleur quintet de l’année), qui comprend deux gardes (G), deux attaquants (F) et un centre (C) et serait l’un des plus difficiles à décider.

C’est pourquoi, sur la base des statistiques individuelles, du record d’équipe et de l’impact des joueurs dans les jeux, de BlogDeBasket, nous avons lancé ce qui est pour nous le meilleur Quintette de la saison en NBA:

Base: Russell Westbrook (Houston Rockets)

Bien qu’il ne soit pas la première épée des Rockets, Westbrook termine une saison avec des records très élevés: 27,5 points, 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives par match. De plus, il a tiré le chariot à plusieurs reprises lorsque James Harden ne s’est pas retrouvé en bonne forme. Les blessures de Stephen Curry et Kyrie Irving, et le record des Atlanta Hawks (Trae Young) et Portland Trail Blazers (Damian Lillard) classent la base des Rockets comme la meilleure cette saison.

– ——– —- —— —— – @ russwest44 passe en mode bête! pic.twitter.com/ZDf7qa7wXI

– Houston Rockets (@HoustonRockets) 24 mars 2020

Escorte: James Harden (Houston Rockets)

«La Barba» a connu des hauts et des bas tout au long de la saison. Cependant, il s’est porté garant pour rester le joueur avec le plus de points par match dans la ligue (34,4). Bien que Bradley Beal ait réussi à faire une année brillante, Harden continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde et l’un des plus grands spécialistes offensifs de l’histoire de la NBA.

Attaquant: LeBron James (Los Angeles Lakers)

LeBron a joué cette saison dans diverses positions, mais son naturel est celui de l’attaquant, et ne pouvait pas manquer dans le Quintette de l’année. Il est le grand favori pour être le joueur par excellence de la saison, gardant les Lakers de Los Angeles au sommet de la Conférence de l’Ouest, avec une moyenne de 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes décisives par match.

Aile de puissance: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Le Grec mène une saison historique au niveau individuel. Dans quelques années, vous aurez toute la reconnaissance que vous n’avez pas maintenant. La magnifique année de LeBron surpasse un joueur qui a une moyenne de 29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives pour la simple raison que les Bucks étaient déjà bons la saison dernière, et il y a un saut qualitatif aussi grand que l’année de les Lakers.

Centre: Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Malgré un début de parcours quelque peu irrégulier, le géant serbe mène à nouveau quelques Nuggets qui se battent avec les Clippers de Los Angeles de Kwhi Leonard, Paul Goerge, Lou Williams et compagnie pour la deuxième position de la Conférence Ouest. 20,2 points, 10,2 rebonds, 6,9 passes décisives et une saison avec blessures pour Joel Embiid laissent Jokic comme le meilleur centre de la saison.

