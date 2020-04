Le meneur de jeu de l’Alabama Kira Lewis Jr. s’est moqué des Sixers pour le repêchage de la NBA 2020

La NBA est en attente en ce moment car tout le monde traite des effets de la pandémie mondiale de coronavirus, de sorte que la majorité de l’attention se tourne vers l’été et, plus particulièrement, le projet de la NBA.

Les Philadelphia 76ers, étonnamment, détiennent le 22e choix au repêchage en raison du succès du Thunder d’Oklahoma City que personne n’a vu venir. Ainsi, avec ce choix, ils peuvent répondre à de nombreux besoins différents. L’un de ces besoins est le tir – évidemment – mais un autre besoin est le score au banc et un gardien de pointe de secours. Ce dernier projet factice remplit les deux besoins du banc en un seul joueur.

NBC Sports a le meneur de jeu de l’Alabama, Kira Lewis Jr., moqué des Sixers à 22 ans:

Détails: 18 ans, 6 pieds 3 pouces, 165 lb

Statistiques clés: 18,5 ppg, 5,2 apg, 4,8 rpg, 1,7 spg, 37% 3PT Lewis vérifie beaucoup de cases. Il est jeune pour un étudiant en deuxième année – il s’est inscrit à l’Alabama en tant que jeune de 17 ans et n’aura pas 19 ans avant avril – et il a mis en place des nombres énormes pour une équipe de l’Alabama qui est conçue pour courir, courir, courir et tirer rien que des trois et layups. Il a également tiré 37 pour cent de trois pour la deuxième saison consécutive. Il est mince, il est sujet au chiffre d’affaires et une partie de la raison pour laquelle il a produit autant que cette saison était en raison du rythme auquel l’Alabama a joué. Il mérite un premier choix, surtout compte tenu de son âge.

Les Sixers ont essayé de combler leur besoin de meneur de jeu avec Raul Neto et Trey Burke, mais aucun n’a réussi. Neto a été poussé hors de la rotation avec l’émergence de Shake Milton et l’acquisition d’Alec Burks et Burke n’est même plus avec l’équipe. Donc, Lewis Jr. peut combler beaucoup de besoins pour cette équipe sur le côté offensif lorsque Ben Simmons frappe le banc.

