Le meneur des Filets Kyrie Irving élu vice-président de la NBAPA

Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving a été élu lundi vice-président de la NBA Players Association, a annoncé l’organisation.

Irving remplace l’ancienne star de la NBA, Pau Gasol, dont le mandat de trois ans a pris fin.

Gasol a pris sa retraite de la NBA après la saison dernière.

Irving a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait assumer un rôle plus important au sein du syndicat et contribuer aux questions sociales et aux plans d’entreprise.

«Je suis un observateur et un participant aux affaires syndicales depuis un certain temps, mais pour la plupart, j’étais en retrait, soutenant notre comité exécutif alors qu’il prenait des décisions importantes. À ce stade de ma carrière, je voulais unir mes forces avec ces gars et jouer un rôle plus important en dehors du terrain de basket et au sein de notre syndicat. Je veux aider le syndicat à avancer avec des idées innovantes, non seulement sur les questions sociales, mais aussi avec des entreprises dans un nouvel espace. »

En 2018, Irving s’est inscrit à un programme d’école de commerce de Harvard conçu pour aider les athlètes à se préparer aux «activités commerciales pendant et après leur carrière sportive active», selon Boston.com.

Les relations commerciales extérieures incluent son contrat de chaussures Nike et la propriété partielle du personnage de l’oncle Drew, selon Forbes.

Irving a également été franc sur les questions sociales. Il portait un t-shirt «I Can’t Breathe» en 2014 après la mort d’Eric Garner et s’est prononcé contre le Dakota Access Pipeline.

Vétéran de la NBA depuis neuf ans, Irving est un champion de la NBA et six fois étoile. Il a joué pour les Cleveland Cavaliers, les Boston Celtics et les Brooklyn Nets.

Irving rejoint un comité exécutif avec le président Chris Paul, le premier vice-président Andre Iguodala, le secrétaire-trésorier Anthony Tolliver et les vice-présidents Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, CJ McCollum et Garrett Temple.

“Nous sommes ravis que Kyrie se joigne à nous en tant que nouveau vice-président”, a déclaré Paul dans le communiqué. «Le fait d’avoir un joueur de son calibre associé à son sens aigu des affaires hors cour nous aidera à continuer de renforcer le syndicat dans son ensemble et à donner plus de pouvoir à nos voix individuelles en tant que joueurs.»

