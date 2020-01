Le message d’adieu des anciens coéquipiers de Kobe à Los Lakers

Tout le monde en NBA pleure dimanche la mort tragique à 41 ans de l’ancienne escorte de Kobe Bryant, Il a subi un accident d’hélicoptère, mais surtout la famille des Lakers de Los Angeles, une équipe avec laquelle il a joué tout au long de ses 20 ans de carrière professionnelle et à laquelle il a donné cinq titres de champion pour élargir davantage son statut de dynastie.

27/01/2020 à 07:10

CET

Sport.es

Les signes de douleur, d’impuissance et de frustration face à la mort tragique se sont tellement manifestés chez les joueurs qu’ils ont eu l’occasion de partager une carrière avec Bryant etn les Lakers aiment ceux qui ne le font plus.

Le pivot Shaquille O’Neal Il était le grand partenaire avec lequel Bryant a obtenu ses trois premiers titres de champion NBA et à travers son réseau social Twitter a exprimé ses condoléances.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon ami Gigi et mon frère @kobebryant. Je t’aime et tu vas nous manquer. Mes plus sincères condoléances à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. Je suis malade en ce moment “, écrit O’Neal, qui est proposé pour le Hall of Fame Class 2020.

Le légendaire Kareem Abdul-Jabbar, un autre des grands mythes de la NBA et des Lakers, note sur son Twitter que “la plupart des gens se souviendront de Kobe comme du magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de basketteurs. Mais toujours Je me souviendrai de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète. “

Le copropriétaire des Los Angeles Lakers, Joey Buss a dit qu’il se sentait “impuissant face à la tragédie. Les mots ne peuvent pas décrire l’impact que Kobe a eu sur le monde., Los Angeles et les Lakers, sans parler de l’influence que j’ai eue dans ma vie en tant que personne qui a grandi en idolâtrant. Je l’ai aimé et j’ai adressé mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu’un aujourd’hui. Q.E.P.D “.

Aussi ses respects pour Bryant, l’ancien joueur de base espagnol José Manuel Calderón, qui a écrit sur sa page sociale: “Je ne peux pas le croire, je ne veux pas le croire! C’est irréel! J’ai pleuré quand j’ai vu les nouvelles!

Merci @kobebryant pour tout ce que vous avez fait pour le basket-ball et pour ce que vous étiez en tant que personne. Je vais te regretter!

Un des jours les plus tristes … ça fait très mal. “

Jeunes présents

Le jeune joueur de base Trae Young des Atlanta Hawks a écrit: “Ce n’est peut-être pas possible… c’était la première fois que je pouvais rencontrer Gianna Maria, elle n’a disputé que 3 matchs cette année … 2 d’entre eux étaient les miens … Elle m’a dit qu’elle était son joueur préféré à regarder. Je ne peux pas croire ça. Reste Gigi. “

Une autre exbase européenne, le Français Tony Parker, des Spurs de San Antonio a montré sa désolation à travers le réseau social de Twitter en écrivant que “Je suis désolée par cette nouvelle, tu étais une véritable légende et amie. Repose en paix @kobebryant, mon pensées et prières à sa femme et à ses enfants. “

Le pivot brésilien Nene Hilario a également évoqué la mort tragique de Bryant et de huit autres personnes qui se trouvaient dans l’hélicoptère qui a subi le tragique accident et dans lequel ils ont perdu toute leur vie.

“Je n’arrive toujours pas à croire que c’est vraiment vrai … Mes sincères condoléances à la famille Bryant, que l’esprit de Dieu leur apporte du réconfort dans une période aussi difficile … RIP Kobe Bryant “, a écrit Hilario.

Le joueur de base slovène Goran Dragic du Miami Heat a également consacré ses pensées à Bryant et à sa famille avec le message “Paix et force pour la famille Bryant et les amateurs de basket-ball du monde entier. R.I.P”.

Les mots de Biyombo

Alors que la centrale congolaise Bismack Biyombo des Charlotte Hornets a dit qu’il était “dévasté d’entendre les nouvelles de @kobebryant. Il était le meilleur pour le faire. Prier pour la famille Bryant pendant cette période difficile. Votre héritage vivra pour toujours, vous avez inspiré et transformé pour beaucoup d’entre nous. “

Pour sa part, son compatriote Emmanuel Mudiay de l’Utah Jazz a déclaré que “il ne s’agit même pas de basket-ball en ce moment, que Dieu soit avec sa famille. Merci pour tous les mots”.

Alors que le propriétaire des rivaux Lakers voisins, Los Angeles Clippers, Steven Ballmer a déclaré que toute son organisation pleurait la perte de Bryant.

“Les Clippers crient à Kobe Bryant, une icône de cette ville et ce sport, qui a inspiré ses coéquipiers et ses adversaires avec son élan et sa détermination. Kobe a laissé une marque indélébile sur le monde. Sa famille, ses amis, ses fans et l’organisation Laker sont dans nos prières. Il nous manquera “, note Ballmer dans son tweet.

