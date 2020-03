Le message de CJ McCollum après s’être battu avec Alex Len

Le gardien des Portland Trail Blazers CJ McCollum et le centre des Sacramento Kings Alex Len se sont affrontés samedi soir au troisième quart de leur match.

Après la défaite de Portland contre 123 à 111 contre Sacramento, McCollum est allé sur Instagram pour envoyer sa lettre d’amour d’après-match à Len.

CJ voulait vraiment jeter quelques mains.

Les deux se sont affrontés après que McCollum ait repoussé Len tandis que ce dernier fixait un écran. Len n’a clairement pas apprécié la poussée de McCollum et l’a rapidement rendue au garde des Blazers. C’est là que l’enfer s’est déchaîné.

Heureusement, aucune main n’a été jetée et personne n’a été blessé. Les arbitres ont examiné l’incident et ont officiellement prononcé une faute offensive sur Len pour l’écran mobile. Les deux joueurs ont également reçu des fautes techniques pour leur implication dans la bagarre physique.

McCollum n’a clairement pas passé une soirée agréable avec les Kings qui leur ont remis l’entreprise à leur propre étage. Certes, ce match était un match à enjeux élevés puisque Portland et Sacramento sont dans une course serrée pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Avec la victoire, Sacramento est passé au non. 9 têtes de série lors de la conférence, alors que les Blazers sont tombés au 10e rang. Avec moins de 20 matchs à jouer cette saison, cependant, le temps n’est peut-être pas du côté des deux équipes.

Les Grizzlies de Memphis ont toujours une prise ferme sur le non. 8 place avec une avance de 3,5 matchs sur Sacramento. La course à la huitième et dernière place des séries éliminatoires sera certainement une histoire passionnante à surveiller alors que la saison régulière se termine vers son dernier mois.