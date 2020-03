Le message de Donovan Mitchell après avoir passé ses premiers jours infecté par un coronavirus

Donovan Mitchell Il était le deuxième joueur de la NBA, après Rudy Gobert, à contracter le coronavirus. Le garde de l’Utah Jazz, à partir du moment où la nouvelle a éclaté, a été mis en quarantaine jusqu’à ce qu’il se remette de la maladie. Après les premiers jours dans cet état, il a transmis un message via ses réseaux sociaux dans lequel il dit ce qui suit:

“Je veux juste vous remercier tous pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour moi. Je me sens bien. Les choses vont bien. Je prends juste les bonnes précautions. Comme les autorités sanitaires me l’ont dit, je dois rester isolé, donc je joue juste. jeux vidéo toute la journée. J’ai hâte de jouer à nouveau. Affrontez les meilleurs fans du monde. Ça me manque vraiment de jouer devant vous. Je vous verrai bientôt. “

Un message de @spidadmitchell pic.twitter.com/YtChd3eNng

– NBA (@NBA) 14 mars 2020

.