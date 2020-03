Le message de Magic Johnson aux fans de la NBA malgré l’arrêt du coronavirus

Il est encore difficile pour certains de s’enrouler autour du coronavirus car le gouvernement et les institutions locales recherchent activement des moyens de ralentir la propagation.

Depuis que Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus, la NBA et le reste des principales ligues sportives américaines ont suspendu ou retardé leur saison. Cela a eu un effet négatif sur d’innombrables personnes, notamment les travailleurs de l’aréna sur le salaire horaire qui travaillent aux jeux.

Alors que plusieurs joueurs et équipes ont fait de généreux dons pour aider ceux qui ont des besoins financiers, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que tout le monde traverse ces moments sans précédent.

Magic Johnson a envoyé un message vidéo aux fans des Los Angeles Lakers et au reste du monde, les exhortant à utiliser des pratiques sûres pour se protéger contre le coronavirus, via Twitter:

“Faisons attention les uns aux autres.”

Un message de @MagicJohnson: pic.twitter.com/cjcb4CbbOG

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 mars 2020

Le message de Johnson est venu sur les talons du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, annonçant que plusieurs types d’établissements seraient fermés dans un avenir prévisible:

Ce sont les mesures d’urgence que nous prenons pour aider à prévenir la propagation du COVID-19 et protéger les gens à travers LA, à compter de minuit ce soir. Ce n’est pas facile et je ne prends pas cette décision à la légère. Nous ferons tout notre possible pour aider les entreprises et les travailleurs touchés pendant cette période. pic.twitter.com/FAAOcRBDn7

– Le maire Eric Garcetti (@MayorOfLA) 16 mars 2020

Les cas de coronavirus augmentent quotidiennement aux États-Unis et Los Angeles n’est que la dernière ville à prendre des mesures préventives au milieu de la crise. Le message de Johnson était un rappel qu’il existe des mesures faciles que les gens peuvent prendre pour faire leur part et se protéger, ainsi que leurs proches, contre la possibilité de contracter le virus.

En ce qui concerne les Lakers, il semble que les joueurs soient toujours déterminés à faire leur travail au centre d’entraînement de l’équipe pour rester en forme au cas où la saison régulière reprendrait à un moment donné. Cependant, il reste à voir quelles mesures la NBA prendra, compte tenu des circonstances, il est donc prudent de supposer que le basket-ball restera dans les limbes jusqu’à ce que la propagation du coronavirus se soit arrêtée et que tout le monde soit jugé sain et apte à jouer.