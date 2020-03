Le message de Trae Young après l’avoir embrassé avec Trevor Ariza après une bagarre

Le meneur des Hawks d’Atlanta, Trae Young, s’est bagarré avec l’attaquant des Portland Trail Blazers Trevor Ariza au troisième quart de leur match de samedi soir. Finalement, les deux ont laissé les têtes plus fraîches l’emporter et l’ont étreint après que le signal sonore final ait retenti.

Après la victoire des Hawks 129-117, Young s’est tourné vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au vétéran de l’avant pour sa compétitivité. Mais, oui, il a senti chaque bit du remorqueur dur qu’Ariza lui a donné pour le rattraper:

Bien sûr, Young n’a pas oublié d’envoyer un message à ses opposants:

Quoi qu’il arrive sur le terrain, reste sur le terrain. Tout le boeuf et la compétition ne se produisent que dans les limites de 48 minutes d’un match. À la fin de la journée, cependant, la NBA est une confrérie.

Young a tenté de muscler Ariza alors qu’il se dirigeait vers le panier au milieu de la troisième période. Ariza, cependant, n’en voulait pas et a atténué l’embarras qui se serait produit en poussant Young à l’écart.

Les deux ont finalement eu une confrontation passionnée. Les arbitres ont prononcé une faute flagrante sur Ariza, tandis que Young tentait de faire grimper la foule tapageuse des Hawks.

Ice Trae a mené les Hawks avec 25 points et 15 passes. Il a terminé le mois de février avec des moyennes nocturnes de 31,3 points et 10,1 passes décisives, ce qui marque le deuxième mois consécutif que la garde des étoiles a en moyenne au moins 30 points et 10 dimes.

Young a une campagne de deuxième année spectaculaire. Son amélioration marquée, en particulier avec son efficacité, lui a valu sa première apparition All-Star.

Malheureusement, les performances massives de Young tout au long de la saison n’ont pas mené à de nombreuses victoires. Les Hawks veulent sûrement faire les séries éliminatoires la saison prochaine après avoir été en deçà des attentes en 2019-2020. Atlanta est actuellement 19-43 sur la saison, mais il y a eu des signes positifs récemment.