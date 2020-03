Le message émotionnel de Pau Gasol sur le coronavirus

L’une des nombreuses personnes en Espagne qui purgent leur quarantaine est Pau Gasol. L’ancien joueur des Lakers et des Spurs, entre autres, est à Barcelone isolé comme presque tous les Espagnols. Issu d’une famille qui a travaillé dans les soins de santé et au milieu de la pandémie de coronavirus, le champion du monde avec l’équipe espagnole n’a pas manqué de laisser un message à tous ceux qui font des heures supplémentaires.

Gasol a laissé un message qui a été reproduit par les réseaux sociaux de la NBA en espagnol et a déclaré que «nous devons remercier les médecins, les infirmières et les équipes d’urgence qui s’y rendent tous les jours pour nous aider à trouver ce virus. Vous faites tous des heures supplémentaires pour aider ceux qui en ont besoin et nous apprécions tout ce que vous faites. »

De plus, Gasol a profité de l’occasion pour remercier également “tous ceux qui sont là-bas et qui nous fournissent tous des services essentiels pendant cette pandémie”. Comme Pau et des millions de personnes dans le monde, vous devez rester chez vous et mettre en quarantaine.

Écoutez ce message de @paugasol #Quedateencasa pic.twitter.com/P1iBlyH5o2

– NBA Espagne (@NBAspain) 18 mars 2020

