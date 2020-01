le message émotionnel et très significatif de LeBron James

La douleur du départ d’une star de la NBA est immense, mais rien ne se compare à la perte d’un ami très proche. C’est ce que ressent LeBron James ces jours où il doit assimiler qu’il ne verra jamais Kobe Bryant, qui a été son modèle tout au long de cette carrière réussie dans le basket-ball.

28/01/2020 à 05:27

CET

Sport.es

Un jour après le malheureux événement, «The King» semble avoir assimilé la perte et publié un message significatif sur les réseaux sociaux. Le joueur a exprimé tout le respect qu’il ressent pour Bryant ..

Je ne suis pas prêt, mais c’est parti. Je suis assis ici à essayer d’écrire quelque chose pour cet article, mais chaque fois que j’essaye, je recommence à pleurer en pensant à toi, ma nièce Gigi et à l’amitié / lien / fraternité que nous avons eu! J’ai littéralement entendu votre voix dimanche matin avant de quitter Philly à Los Angeles. Je n’ai pas pensé une minute dans un million d’années que ce serait la dernière conversation que nous aurions.

Mon cœur est brisé et je suis dévasté, mon frère. Je t’aime, grand frère. Mon cœur est avec Vanessa et les garçons. Je vous promets de continuer avec votre héritage! Vous comptez beaucoup pour nous, en particulier pour le #NacionLaker et c’est ma responsabilité de mettre cette merde sur le dos et de continuer. S’il vous plaît, donnez-moi de la force d’en haut dans le ciel et regardez-moi! Je nous ai ici! Il y a beaucoup plus de choses que je veux dire, mais je ne peux pas maintenant parce que je ne peux pas m’en remettre. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, mon frère!

Votre dernier message

Comme si le destin était déjà écrit, c’était précisément le dernier message de Kobe Bryant sur Twitter quand il félicitait LeBron James.

Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère # 33644

– Kobe Bryant (@kobebryant) 26 janvier 2020

