Le monde manque à Steph Curry, Klay Thompson

Lors de la défaite de mercredi le jour de Noël à Golden State, la superstar des Rockets, James Harden, a connu l'un de ses matchs les plus bas de la saison 2019-2020 avec 24 points. Bien qu'il ait récolté 11 passes, ce total de points était en baisse de plus de 14 points par rapport à sa moyenne de tête de la ligue.

Les Warriors ont systématiquement piégé et doublé Harden en équipe près de la ligne de demi-terrain, et ses coéquipiers de Houston ne pouvaient pas tirer parti des scénarios à quatre contre trois qui en résultaient. En tout, les Rockets n'ont tiré que 7 sur 29 (24,1%) sur des tirs à trois points qui étaient grands ouverts. L'effort défensif de l'équipe a également été incohérent tout au long du match.

Même avec les gardes des étoiles Steph Curry et Klay Thompson mis à l'écart par des blessures de longue durée, les Warriors en désavantage numérique (8-24) ont tout de même eu le meilleur sur les Rockets (21-10) lors de la victoire 116-104. Malgré la défaite frustrante contre un ancien rival, Harden a immédiatement montré du respect pour les stars malades de Golden State dans les vestiaires de l'après-match.

Harden a dit:

Le monde et le jeu manquent Steph et Klay. Évidemment, le jeu leur manque, évidemment leurs fans les manquent. Cela aurait été un grand jeu compétitif – ils nous ont battus sans eux, donc pour nous, nous devons nous regrouper.

C'était une démonstration impressionnante de classe et de sang-froid de Harden après ce qui était sans aucun doute l'une des pertes les plus frustrantes de Houston de la saison.

Les Warriors ont éliminé les Rockets des éliminatoires de la NBA au cours de quatre des cinq dernières saisons, et sur le papier, cela semblait être une occasion facile de se venger sur la scène des vacances de la ligue. Au lieu de cela, c'était une déflation dégonflante pour un rival en désavantage numérique – avec les soi-disant «Splash Brothers» sur le banc en costume – dont Houston se souviendra probablement pour ses occasions manquées.

Les Rockets ont deux autres matchs cette saison contre les Warriors le 20 février et le 2 avril. Avec les deux matchs après la pause des étoiles, il n'est pas invraisemblable que Curry (main) et / ou Thompson (genou) puissent revenir pendant au moins la deuxième de ces concours.

Dans le grand schéma, cependant, la défaite du jour de Noël n'était qu'un match de 82 au calendrier de la saison régulière. Les Rockets ont terminé un difficile voyage sur la côte ouest à 3-1, y compris une victoire sur Kawhi Leonard, Paul George et les Clippers à Los Angeles quelques jours plus tôt, et ne sont qu'à un demi-match de Denver pour le No. 2 graines à l'Ouest.

En conséquence, aussi frustrant que puisse être la défaite de mercredi, il n’est pas nécessaire de s’attarder excessivement sur la défaite de San Francisco. L'attitude de Harden après le match semble suggérer qu'ils sont prêts à avancer rapidement.

Houston a des matchs consécutifs à venir samedi à domicile contre Brooklyn, puis dimanche à la Nouvelle-Orléans. Il est peu probable que Russell Westbrook joue dans le deuxième pour l'entretien, mais il est possible que les Rockets aient pu faire reculer Eric Gordon d'une blessure pour remplir une partie des minutes.

