Le mystère du temps époustouflant de 40 mètres de Michael Jordan

Les docuseries stellaires d’ESPN, The Last Dance, ont renouvelé l’intérêt pour Michael Jordan, et avec cela vient une nouvelle série d’histoires incroyables et de grands contes sur le n ° 23. La dernière vient de Roy Williams, l’entraîneur de l’Université de Caroline du Nord, qui prétend avoir vu Jordan diriger un 4,38 secondes de 40 verges en 1982. Il est facile de balayer cela comme impossible, mais il s’avère qu’il y a plus à cela qu’une citation de Williams.

La meilleure métrique que nous avons pour évaluer la rapidité de 40 fois est la NFL Scouting Combine. En 2020, seuls quatre joueurs ont couru plus vite que le prétendu 4,38 de Jordan, ce qui le place au même niveau que le receveur de Baylor, Denzel Mims – l’un des joueurs les plus rapides qui est entré dans la NFL cette année. Ce temps de 4,38 est également plus rapide que certains des plus grands noms de la NFL, notamment Christian McCaffery (4,49), Amari Cooper (4,42) et Jalen Ramsey (4,41).

La sagesse conventionnelle veut que plus un joueur est grand, plus il est difficile de définir un temps rapide dans les 40. La démarche plus longue des grands coureurs les rend plus adaptés aux sprints de plus de 40 mètres, ce qui est souvent référencé pour négliger plus lentement que -des temps idéaux de récepteurs comme Mike Evans, qui a 6’5 et ​​a couru un 4.53, ou AJ Green, qui a couru un 4,50 à 6’4. Cela rend la probabilité que la Jordan 6’6 exécute un 4.38 encore plus invraisemblable.

Cependant, malgré ces facteurs contre la Jordanie, il y a beaucoup de preuves que cela s’est réellement produit. Williams lui-même fait référence au «Jordan 40» légendaire depuis des années, et pas seulement dans le sillage de The Last Dance. Déjà en 1983, le New York Times a écrit sur la Jordanie, l’introduisant dans le monde et faisant référence à sa vitesse, en disant:

«C’est un joueur bien proportionné de 6 pieds 6 pouces et 190 livres qui peut jouer soit en garde soit en avant. Il est rapide, après avoir couru le 40 mètres en 4,3 secondes. Il est fort et un bon sauteur, ce qui lui permet de jouer contre des attaquants de quelques centimètres de plus. »

Étant donné que le 40 n’a pas été examiné de manière aussi approfondie dans les années 1980 qu’aujourd’hui, nous pouvons supposer que l’histoire se réfère au même 4.38 que Williams est maintenant. Ils ont simplement arrondi la copie pour en faciliter la lecture. Il vaut mieux utiliser cela comme une hypothèse, car si nous descendons dans le terrier du lapin pour essayer de voir si Jordan a couru un 4.30, eh bien, cela semble impossible.

Le sujet de la vitesse de la Jordanie est débattu depuis des années sur Internet. Découlant en grande partie de comparaisons contre Kobe Bryant ou LeBron James, les fans de sport ont débattu du joueur légendaire le plus rapide de l’histoire de la NBA depuis un certain temps – généralement accepté, Jordan a été le plus rapide.

Le joker dans cette discussion est enfoui au fond d’un fil de 2009 sur Inside Hoops par un utilisateur qui a tourné en dérision les autres affiches pour avoir douté de la capacité de Jordan et les qualifier d ‘«enfants».

«Je l’ai vu courir un 4.3 en direct à la télévision, il avait une verticale de 48 pouces qu’il a affichée en direct à la télévision, et il a également lancé un ballon de football sur 60 mètres. C’était un événement spécial organisé par Deion Sanders. Je suppose que beaucoup d’entre vous, Johnny, sont venus récemment et ont beaucoup à apprendre. »

Il n’y a aucune preuve de l’existence de cette particularité. Cela ne veut pas dire que cela ne s’est pas produit, mais il n’y a tout simplement pas de vidéo de Jordan exécutant un tiret de 40 mètres sur la télévision en direct d’une manière qui puisse être référencée. Une émission spéciale Sports Science de 2013 sur ESPN a mentionné la rapidité de Jordan avec le ballon par rapport à Bo Jackson, mais n’a pas fait allusion à une émission de 40 heures sur la télévision en direct, qui aurait sûrement été utilisée si elle avait existé.

Nous nous retrouvons, malheureusement, avec un gros haussement d’épaules. La logique nous dit que la probabilité d’un Jordan 40 de 4,38 secondes est presque impossible, mais il existe des preuves anecdotiques et enregistrées que cela s’est produit. Il y a plus que juste Williams qui compose une histoire pour la radio, mais pas assez pour que nous puissions dire définitivement que c’est arrivé. Et c’est peut-être pour le mieux. Les plus grandes légendes sont parfois celles qui ne peuvent pas être vérifiées. Si cela a contribué au mythe derrière la Jordanie, alors il vaut peut-être mieux que nous ne sachions pas vraiment si c’est vrai.