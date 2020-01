Le n ° 24 de Kobe Bryant ne sera plus jamais porté par Mavericks

Alors que le monde pleure la perte de Kobe Bryant, Gianna Bryant et des sept autres passagers, la NBA s’est réunie pour les honorer.

Alors que le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame rendra hommage à Bryant «comme il devrait être», le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, fait maintenant sa part.

«Nous sommes choqués et attristés par la nouvelle dévastatrice du décès de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna. Kobe était un ambassadeur de notre jeu, une légende décorée et une icône mondiale. Surtout, il était un père aimant et dévoué », a déclaré Cuban peu après la confirmation de la nouvelle.

En conséquence, le maillot n ° 24 de Bryant ne sera jamais porté par un Maverick.

“L’héritage de Kobe transcende le basket-ball, et notre organisation a décidé que le numéro 24 ne serait plus jamais l’œuvre d’un Dallas Maverick”, a déclaré Cuban.

«Nos pensées vont à toutes les vies perdues et aux familles touchées par cette terrible tragédie. Nous envoyons nos pensées et nos prières à Vanessa Bryant et à la famille, à l’organisation des Lakers et aux fans de Kobe Bryant partout. »

En ce qui concerne Bryant et Cuban, les fans de basket-ball se souviendront du tweet «Amnesty THAT» après un match de saison régulière NBA 2012-13. En réponse aux commentaires des Cubains, Bryant a enregistré 38 points, 12 rebonds et sept passes décisives dans une victoire de 103-99 contre les Mavericks à Dallas.

Compte tenu des circonstances, c’est un geste incroyable de Cubain et des Mavericks. Alors que les équipes qui ont joué le 26 janvier ont honoré Bryant avec 24 et huit secondes de violation du chronomètre des tirs, ces types de gestes ne feront que continuer.

Pour le moment, les Lakers n’ont pas publié de déclaration. Avec les Lakers se préparant pour les Los Angeles Clippers, ce sera un jeu émotionnel.

Lors de leur dernier match contre les Philadelphia 76ers, LeBron James a dépassé Bryant pour la troisième place sur la liste de pointage de la NBA. Alors que les fans ont essayé de créer un conflit entre les deux, il n’y avait rien d’autre que du respect mutuel.