Le nouveau repêchage simulé B / R fait que Thunder prend le centre Isaiah Stewart au 25e rang

Même dans les meilleures circonstances, il y a toujours une multitude de questions menant au projet de NBA.

Et cette année est tout sauf le scénario idéal.

Pour le moment, le repêchage de la NBA est toujours prévu pour le 25 juin, mais qui entrera dans le repêchage et comment ces joueurs seront correctement évalués reste en suspens.

Ce qui rend la projection précise du prochain projet encore plus difficile.

Dans sa dernière version simulée, Sam Vecenie de The Athletic avait le Oklahoma City Thunder prenant le gardien de première année de l’Arizona, Josh Green, avec le choix global n ° 25. Cependant, Jonathan Wasserman de Bleacher Report voit Sam Presti aller dans une direction différente – prenant le centre de première année de Washington, Isaiah Stewart, au n ° 25.

Stewart a fait une déclaration finale solide dans le match de tournoi Pac-12 contre l’Arizona, marquant un sommet de 29 points avec un pointeur de trois points. Il n’y a rien de sexy dans son attaque post-up-heavy, mais il est facile d’imaginer que Stewart contribue tout de suite avec son cadre puissant de 250 livres, ses efforts et ses mains autour du panier.

Wasserman ne s’est projeté qu’au premier tour, il n’y a donc pas de renseignements supplémentaires sur qui pourrait prendre le Thunder avec leur sélection du deuxième tour.

Quant à Stewart, le joueur de première année de 6 pieds 9 pouces et 250 livres a joué et commencé dans les 28 matchs des Huskies cette saison. Il a marqué en moyenne 16,9 points et 8,5 rebonds en 32,2 minutes par match et a marqué à deux chiffres dans tous les matchs sauf deux.

Il a tiré un respectable 56,2% depuis le sol et 77% depuis la ligne des lancers francs, où il a réussi 134 de ses 174 tentatives.

Découvrez certains de ses points forts:

.