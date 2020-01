Le nouveau tournoi de la WNBA en saison, a expliqué

Le calendrier 2020 de la WNBA passera de 34 à 36 matchs et comportera également un tournoi en saison pour la première fois dans l’histoire de la ligue, a annoncé la WNBA. Inventé la «Coupe du Commissaire», les joueurs auront la possibilité de gagner un petit prix en espèces dans le tournoi de cette saison, avec un prix beaucoup plus important à venir dans les tournois à venir. C’est l’une des nombreuses nouvelles incitations financières ajoutées dans la nouvelle convention collective de la WNBA, qui a été provisoirement approuvée mardi. La NBA a également envisagé d’ajouter un tournoi en saison.

Le calendrier WNBA 2020 est différent de la plupart des années, car la ligue prendra sa pause habituelle d’un mois pendant les Jeux olympiques d’été alors que l’équipe des États-Unis concourt pour sa septième médaille d’or consécutive. La Coupe du Commissaire devrait provisoirement rouvrir la seconde moitié de la saison le 14 août, deux jours avant la reprise de la saison régulière. Le jeu ne comptera pas pour les records de la saison régulière, et l’endroit où le match sera joué n’a pas encore été déterminé.

Le premier match de la saison régulière à domicile et sur route de chaque équipe contre leurs adversaires de conférence sera considéré comme un match de tournoi. Le calendrier est composé de sorte que chaque équipe jouera ses adversaires de conférence à domicile une fois et sur la route une fois avant la pause des étoiles. Le leader du classement de la coupe pour chaque conférence participera à une Coupe du Commissaire Est contre Ouest avec ce qui devrait être un petit prix en argent pour les joueurs. La répartition de cet argent n’est pas encore claire. La procédure de départage est également à déterminer.

Cette saison est plus un test pour la ligue, car le budget des prix en espèces en saison devrait augmenter considérablement en 2021 et au-delà. On ne sait pas comment cet argent sera divisé, ni comment les futurs tournois peuvent être structurés, mais le pot passera à 750 000 $.

Voici quelques autres jeux à marquer sur le calendrier:

Storm vs. Wings le 15 mai à 22 h ET: La championne alors en titre, Seattle Storm, n’était qu’une fraction d’elle-même en 2019, alors que Breanna Stewart avait raté toute la saison à cause d’un Achille déchiré et Sue Bird avait raté toute la saison à genoux. Avec ces deux stars de retour en action (si Bird reste à Seattle, comme nous nous y attendons), le retour du Storm à une attaque record devrait être incroyable.

Les ailes seront également amusantes à regarder. Arike Ogunbowale a eu un cas dans le débat sur la recrue de l’année après avoir terminé la saison comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue. Elle a terminé avec 20 points ou plus en 11 matchs consécutifs. Sophomore Arike pourrait amener les choses à un autre niveau.

Liberty vs Sun le 16 mai à 19 h ET: Ce sera probablement Premier match professionnel de Sabrina Ionescu. Rien n’est gravé dans le marbre, mais il est probable que le Liberty emportera Ionescu, la machine triple-double de l’Oregon, avec le choix n ° 1 dans le projet. Regarder Ionescu avec le choix n ° 2 de l’année dernière Asia Durr, All-Star Kia Nurse et Tina Charles (si elle revient à New York) sera une étape incontournable. Le premier match à domicile du Liberty à Brooklyn aura lieu le lendemain contre les Sparks à 18 h. ET.

Mystics vs. Sun le 28 juin à 15 h ET sur ESPN2: Washington et le Connecticut ont mené la finale de l’année dernière à cinq matchs complets dans l’une des finales les plus compétitives de la ligue. Il y a un certain nombre d’agents libres des deux côtés, donc nous ne savons pas à quoi ressembleront ces équipes en 2020. Mais un va-et-vient entre Mike Thibault et Curt Miller est toujours un régal.

Mystics vs Aces le 21 août à 19 h ET: En supposant que Liz Cambage renoue avec les As cette intersaison, comme elle l’a indiqué à la fin de la saison dernière, Mystics-Aces pourrait franchir une nouvelle étape en tant que l’une des meilleures rivalités de la ligue. Washington les a éliminés 3-1 lors des demi-finales de l’année dernière, mais A’ja Wilson, Kelsey Plum, Dearica Hamby et Cambage ont montré une chimie sérieuse à la fin de la série. Et n’oubliez pas, ces équipes sont également maudites.

Les horaires complets de chaque équipe sont disponibles ici.