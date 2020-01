Le nouveau tweet de Pau sur Kobe

La mort tragique de Kobe Bryant dimanche dernier à Los Angeles dans un accident d’hélicoptère, il a plongé le monde du basket-ball dans une tristesse mondiale dont il faudra beaucoup de temps pour sortir.

29/01/2020

Agir à 00h58

CET

Avec le légendaire joueur des Los Angeles Lakers, huit autres personnes sont mortes, parmi eux sa fille Giana, seulement 13 ans et a appelé à être une star du basket malgré son jeune âge.

Pau Gasol est l’un de ceux qui a le plus ressenti la mort de Kobe, avec qui il a conquis deux anneaux chez les Lakers et avec qui il s’est lié d’amitié au cours des six campagnes et demie au cours desquelles ils ont partagé des costumes.

En apprenant la mort de Kobe, le meilleur joueur espagnol de l’histoire a déclaré dans ses réseaux sociaux d’être “brisé” et l’a appelé “mon grand frère”.

Assez d’heures se sont écoulées depuis que les nouvelles ont secoué les États-Unis et le reste de la planète sportive et ce mardi soir, Pau a publié un tweet en hommage à Kobe.

“Tu seras toujours dans mon cœur … mon grand frère”, l’ancien joueur du FC Barcelone a écrit en anglais (“Tu seras toujours dans mon cœur, grand frère”).

tu seras toujours dans mon cœur … mon grand frère … pic.twitter.com/ytJ2JDKNaB

– Pau Gasol (@paugasol) 28 janvier 2020

En seulement 30 minutes, le message de Pau Il a été retweeté plus de 7 000 fois et a dépassé 30 000 vues, des chiffres qui continueront de croître de façon exponentielle au fil des heures.

Pau, qui continue de se remettre d’une fracture compliquée de l’os naviculaire du pied gauche ce qui l’a forcé à résilier son contrat avec Portland Trail Blazers et résiste à renoncer à son grand objectif de jouer aux Jeux de Tokyo avec l’équipe espagnole.

Sans doute, un coup très dur pour le major du Gasol dont il faudra se remettre.

.