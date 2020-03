Le Orlando Magic a besoin de bousculer la liste des métiers

Le Orlando Magic fera les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive après six ans hors de l’argent. Dans certains domaines, c’est bien. C’est positif. C’est un progrès. Le Magic s’est glissé dans la tête de série n ° 7 sur les Brooklyn Nets blessés à la fin de la semaine dernière et a cinq matchs sur les Wizards de Washington n ° 9 avec 23 matchs à jouer. FiveThirtyEight donne à Orlando une probabilité supérieure à 99% de faire les séries éliminatoires.

Le Magic sera assurément éjecté violemment des séries éliminatoires par les Bucks, les Celtics ou les Raptors – selon ce que Orlando a la terrible chance d’affronter. Toronto l’a fait en cinq la saison dernière; ce ne sera pas si proche cette fois-ci. Il n’y a aucune chance qu’Orlando rattrape le numéro 6 des Indiana Pacers, et ce serait de toute façon un petit réconfort puisque vous vous heurteriez toujours à l’une de ces équipes d’élite. Orlando est donc voué à une autre sortie de premier tour qui ressemble à leur dernière, avec le bord de la promesse qu’ils ont montré cette fois l’année dernière s’émousser face à l’examen.

Peut-il continuer comme ça? La magie peut-elle continuer à fonctionner avec la plupart des mêmes acteurs?

La défense d’Orlando est toujours sa force, mais elle n’a pas été aussi bonne cette saison qu’il y a un an. Les Magic occupent le 8e rang de la NBA en note défensive, mais abandonnent toujours plus de points qu’ils n’en marquent car l’offensive est tellement médiocre. Nikola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon. Même lorsque vous ajoutez Markelle Fultz, cela ne se produit toujours pas.

Voici les arrivées annuelles pour l’offensive d’équipe d’Orlando, y compris cette saison à la fin, à partir de 2012-13: n ° 27, n ° 29, n ° 27, n ° 22, n ° 28, n ° 25, n ° .22, n ° 26.

Huit ans, quatre entraîneurs-chefs, 10 infractions du bas (habituellement les cinq derniers) chaque année. Vucevic a été là littéralement tout le temps. Gordon et Fournier se sont présentés en troisième année. Rien n’a changé. Et cette franchise avait, parfois, J.J. Redick et Tobias Harris et Victor Oladipo mais aussi Jacque Vaughn et Scott Skiles.

Ça ne fonctionne pas. L’offense, avec ce mélange de buteurs, ne fonctionne pas. Ça ne marchera jamais.

Comme Gordon pourrait le dire lui-même, “que faisons-nous, mec?”

Fultz a eu une belle saison par rapport aux attentes de Fultz au milieu des cauchemars de Philadelphie. Fultz est encore très jeune, mais il n’est pas un tireur à ce stade et ses meilleures compétences sont en défense. Combien de temps encore les habitants du centre de la Floride peuvent-ils attendre une infraction moderne qui ne pue pas? Peuvent-ils attendre que Fultz trouve la formule de Kyle Lowry, si jamais?

Gordon a pris un virage chaque année depuis qu’il est dans la ligue. Quelle est la largeur de ce coin? Vucevic a tourné un coin il y a longtemps; il est qui il sera et maintenant il est cher. Fournier est dans le même bateau: un bon joueur qui ne change pas d’année en année. Peut-être que l’un d’eux fait un autre saut à un moment donné. Peut être. Peut être. Peut être.

Orlando doit en finir avec Maybes avec ce groupe.

Nous arrivons ensuite à Jonathan Isaac, la supposée pierre de Rosette de cette légende. Je crois totalement en Isaac, qui est absent depuis début janvier – il devrait bientôt revenir. La théorie a été, sur la base de certaines preuves de la grésillante seconde moitié de la saison dernière, qu’Isaac rassemble tout cela. Que sa défense exigeante en bave et son attaque funky à fort potentiel trieront les autres pièces du puzzle en place. Que la magie sera grande autour d’Isaac, alors attendez une minute et laissez-le se produire.

Je ne sais pas. Peut être? Quand? Avec ce groupe? Je ne sais pas. C’est «arrivé» pendant quelques mois l’année dernière; il se termine par une défaite de 4-1 en séries éliminatoires au premier tour.

Démolir ce qui a échoué à plusieurs reprises ne signifie pas recommencer. Mais Vooch et Fournier sont les piliers offensifs de cette équipe, et l’offensive de cette équipe continue d’être terrible, alors qu’est-ce qui est perdu en essayant quelque chose de différent là-bas? Vous pouvez regretter d’avoir échangé Gordon juste avant son évasion, mais vous devriez regretter d’avoir donné aux fans le même vieux schlock médiocre chaque hiver. Les regrets sont faciles à trouver sur le tapis roulant de la médiocrité.

Il était temps pour quelque chose de nouveau. Finalement, le Magic doit appuyer sur la gâchette et mettre cette ère de mauvais basket au lit.