Le pari drôle que Shaquille O’Neal a dû réaliser pour Dwyane Wade

Ces derniers jours, l’image de Shaquille O’Neal dans son émission de télévision où il a été vu avec des cheveux. Une rareté venant de Shaq, qui tout au long de sa carrière en NBA puis en tant que commentateur s’est montré la tête complètement rasée. Cependant, le changement de look de Diesel n’était pas volontaire, mais a plutôt un pari avec son ancien partenaire Dwyane Wade.

Il s’avère que Wade et O’Neal ont parié sur qui gagnerait le dernier duel entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat. Wade, bien sûr, a choisi d’aller avec le Heat tandis que Shaq a choisi les Bucks. Avec la victoire de ceux de la Floride avec coups inclus, l’ancien centre a demandé à son ami comment il pouvait payer le pari et si cela devait être avec de l’argent, mais la réponse l’a surpris.

Wade a dit à O’Neal «Non, tu ferais mieux de laisser pousser tes cheveux. Nous voulons voir votre ligne de cheveux comme celle de Kenny Smith “alors Shaq a dit que” alors j’ai marqué la ligne pour que tout le monde puisse la voir. J’ai l’air bien et j’en suis fier, donc je vais le laisser toute la semaine. »

. La punition de SHAQ pour avoir perdu son pari amical avec D-Wade est inestimable pic.twitter.com/JII7yrrH99

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 4 mars 2020

.