Le PDG des Rockets, Tad Brown, explique pourquoi il s’attend à ce que la saison reprenne

Dans un podcast avec RocketsWire vendredi après-midi, le PDG des Houston Rockets, Tad Brown, a exprimé son optimisme que la NBA sera en mesure de reprendre sa saison 2019-2020 après son arrêt induit par un coronavirus.

«D’abord et avant tout, nous allons compter sur les professionnels de la santé pour nous dire quand il est sûr, et nous indiquer la voie à suivre pour que cela soit sûr pour nos joueurs, nos entraîneurs et les personnes qui sont impliqués dans ces jeux », a déclaré Brown à RocketsWire.

“Mais je pense que nous allons entrer cette saison, et je pense que nous allons avoir des matchs en saison régulière. Je pense que nous allons avoir les éliminatoires. Cela peut prendre un peu plus de temps que prévu. Mais nous allons faire les bonnes choses, car je pense que tout le monde est aligné. “

Brown, qui a dit espérer que la NBA organisera des matchs de saison régulière avant les éliminatoires de 2020, a également salué le leadership du propriétaire Tilman Fertitta alors que l’organisation traverse la crise du COVID-19.

“Nous allons passer de l’autre côté”, a déclaré Brown vendredi. Je peux honnêtement dire que Tilman a été fantastique avec moi, avec notre personnel, avec tout ce que nous faisons tout en étant soumis à un stress important. “

«Il m’a donné à Daryl et à moi la directive de continuer à gérer les choses comme nous avons toujours dû gérer les choses en temps de crise comme celle-ci. Tilman a été fantastique avec les organisations Rockets et Toyota Center, et nous a vraiment soutenu dans cette entreprise. »

Les autres sujets incluent la santé actuelle des joueurs des Rockets; ce qu’ils font pour essayer de rester en forme maintenant que les installations de l’équipe sont fermées; la possibilité de jeux sans fans; et beaucoup plus. Accorder:

“Nous voulons revenir là-bas pour offrir à nouveau du plaisir et de l’évasion à nos fans”, a déclaré Brown à propos des matchs sans fans.

“Si cela signifie que nous faisons des choses un peu uniques qui n’ont pas été faites par le passé, parce que c’est ce que nos professionnels de la santé nous disent de faire … alors nous allons tout regarder”, a-t-il conclu.

