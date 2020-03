Le père de Klay Thompson a raté une vis? Cela résoudrait la NBA de ne pas pouvoir jouer …

Mychal Thompson, le père de Klay thompsonIl a une idée pour résoudre la NBA si la saison ne peut pas se terminer à cause du coronavirus. Il propose que le titre soit remporté par Milwaukee Bucks, qui est l’équipe qui dirige la compétition. Oh non, ce serait logique. Non. Mychal pense quelque chose de différent, que le titre devrait être pour Los Angeles LakersPour cette curieuse raison: c’est la meilleure équipe de tous les sports. Les meilleurs de l’histoire moderne de la NBA et ils se classent premiers dans la Conférence la plus difficile. ”

L’explication de l’idée inutile de Thompson vient du souvenir de son record: il a joué dans les Magic et Jabbar Lakers à la fin des années 1980 et a obtenu deux anneaux. Le plumeau a été vu sur le père de Klay …

Hmmm … Alors … SI la saison reprend, je dis Déclarez les champions des LAKERS NBA … Pourquoi? Simple … C’est la MEILLEURE organisation dans tous les sports … La plus grande histoire “moderne” de la NBA (c’est bien Boston) … 1ère place dans la conférence TUFFER … Boîtier fabriqué … Boîtier FERMÉ !!

– Mychal Thompson (@champagnennuts) 15 mars 2020

