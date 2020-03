Le personnel des filets avait la toux et le nez qui coulait lors d’un vol en provenance de Californie

Lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19, l’équipe et la NBA ont fait face à des contrecoups, y compris de la part du maire de New York.

Cependant, ce n’était pas parce que les joueurs des Nets étaient malades. Cela était dû au fait que seul un des quatre joueurs de Brooklyn testés positifs présentait des symptômes. Parce que les tests ont été difficiles à trouver, la directive du gouvernement était que les individus ne subissent des tests pour le nouveau coronavirus que si cet individu présente des symptômes.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a exprimé la ligue et les équipes suivent les directives des responsables de la santé publique.

Les joueurs voulaient les tests après leur vol de retour de Californie, ce qui a été expliqué plus en détail dans l’article de Bloomberg sur «Un saut riche et puissant en première ligne pour les tests»:

«Les membres du personnel des Brooklyn Nets sont montés à bord d’un vol charter en Californie le 13 mars avant que les stars de l’équipe et leurs familles ne montent. Le personnel a désinfecté l’avion et placé des désinfectants pour les mains et des masques à côté des vitamines dans la zone commune. La NBA venait de suspendre sa saison et les joueurs étaient nerveux. Certains membres de l’équipe avaient la toux et le nez qui coulait, donc chaque joueur a reçu un morceau de papier et a demandé d’écrire comment il se sentait, s’il avait entouré quelqu’un qui était malade ou s’il y avait des membres de sa famille à haut risque Catégorie.”

Depuis que les Nets ont révélé que quatre de leurs joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19, Kevin Durant a été le seul à divulguer ses résultats. Il est l’un des quatre à avoir COVID-19, bien que Durant aurait été asymptomatique.

