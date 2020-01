Le pire match de Peyton Manning a fini par coûter des millions aux Texans

Toute l’année 2015 de Peyton Manning a été assez difficile, mais sa performance de la semaine 10 contre les Chiefs de Kansas City prend facilement le gâteau. Il s’agissait d’une équipe des Broncos 7-1 affrontant leur rival de la division 3-5, le faisant à domicile, avec un quart-arrière sur le point de dépasser Favre pour de multiples records de carrière. Bien que Peyton en ait obtenu un, sa performance était si mauvaise qu’il l’a empêché de remporter une autre victoire de saison régulière en tant que partant. Trame.

En plus de cela, vous souvenez-vous quand le nom Brock Osweiler ne signifiait rien pour vous? Les choses étaient si simples, mais cela a changé grâce aux performances de Peyton. Après avoir accompli presque autant de passes pour les défenseurs des Chiefs (quatre) que pour les joueurs des Broncos (cinq) et sans même atteindre 50 mètres offensifs combinés sur neuf disques, sa journée était terminée. À sa place est venu l’imitateur «Twilight» de huit pieds de haut du quart-arrière qui a fini par obtenir le reste des départs pendant la saison régulière. À cause de cela, il a fait assez pour convaincre les Texans de Houston qu’il était un homme de 70 millions de dollars, ce qui est encore plus sauvage étant donné qu’il y avait en fait un directeur général à ce moment-là (encore une fois, il y a si longtemps).

Certes, Manning a repris la relève pour un Osweiler en difficulté la semaine 17, les a menés à une victoire de retour et à la tête de série de l’AFC, puis a remporté un Super Bowl et s’est retiré en tête. Mais ce n’est pas ça. C’est à peu près le moment où il est sorti et a connu le pire match de sa carrière, et ce n’était même pas proche.