Le pire match éliminatoire de Kevin Garnett a donné le ton à une décennie d’échecs

Kevin Garnett est un champion de la NBA, une étoile de 15 fois et, selon tous les comptes, l’un des grands hommes les meilleurs, les plus méchants et les plus redoutables de tous les temps. Avec l’anneau et la réputation qu’il a maintenant, il est difficile de se rappeler qu’au début de sa carrière, il n’était pas si évident de savoir qui allait être ce jeune et long joueur. Était-il l’avenir de la NBA, ou était-il juste un autre enfant surmodulé qui a suscité nos espoirs sans raison? Eh bien, après un certain match éliminatoire épouvantable, il semblait que KG pourrait être le dernier.

Avec une chance d’écrire un récit positif pour les Timberwolves naissants dans le match 5 du premier tour contre les Supersonics, Kevin Garnett n’a pas réussi à saisir l’occasion, a bouclé sous la pression et a joué avec émotion. Il ne ressemblait pas à une future star. Il avait l’air d’être mauvais au basket?

Jetez un œil à la réalité alternative qui aurait pu être. C’est le pire match éliminatoire de Kevin Garnett.