Le plan audacieux de Virtus Bologna pour les prochains mois

Le coronavirus Cela menace de provoquer un véritable chaos dans les compétitions européennes et la situation est encore pire en Italie. Le leader de la Lega A, le Virtus Bologna, a fourni quels sont les plans pour les temps à venir, qui semblent vraiment curieux. L’équipe italienne a l’intention de s’entraîner à nouveau en juillet, de terminer la saison au cours des mois d’août et de septembre et, immédiatement après, de commencer la saison 2020/2021, sans option de pré-saison. C’est le scénario qui est envisagé pour le moment, au détriment duquel la saison en cours pourrait être annulée.

Le plan de Virtus Bologna pour sauver la saison (selon La Gazzetta dello Sport):

– reprendre les pratiques en juillet;

– saison 2019-2020 complète;

– commencer la saison 2020-2021 immédiatement après la fin de la saison 2019-2020.

– Emiliano Carchia (@Carchia) 31 mars 2020

.