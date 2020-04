Le plan de la Bundesliga de terminer sa saison mettra des vies en danger

Parmi les pays souffrant de la pandémie de Covid-19, l’Allemagne semble gérer le problème mieux que la plupart. Grâce à des tests agressifs et à un système de santé bien entretenu, il a réussi à maintenir le pourcentage de décès relativement bas, bien que plus de 100 000 personnes aient été testées positives mercredi matin.

Selon le New York Times, la Bundesliga prévoit désormais de reprendre ses activités début mai en jouant des matchs dans des stades vides. Les équipes des deux premières divisions du football allemand ont repris l’entraînement. Et, selon le rapport, la Bundesliga a un plan délicat et complexe pour réaliser ses ambitions:

Lors de l’élaboration d’un plan, la Bundesliga estime que 240 personnes, dont des joueurs, des entraîneurs et du personnel médical, des officiels de match et du personnel de production, seront nécessaires pour chaque match. Deux groupes ont été mis en place pour traiter des aspects pratiques de la mise en scène du jeu: l’un pour établir des règlements uniformes pour le jeu et l’autre, peut-être plus important, pour élaborer un plan d’hygiène pour la formation et les jeux et pour déterminer les mesures à prendre si un le test du joueur est positif.

Le plan et le calendrier de la Bundesliga inspireront à coup sûr d’autres ligues du monde entier qui souhaitent désespérément reprendre la compétition. C’est également une bonne nouvelle pour les fans du monde entier qui sont désespérés pour tout type de football. Le manque de sport a rendu ces temps sombres encore plus sombres. Nous ne pouvons même pas supporter cette période avec l’évasion et la joie procurées par une bonne compétition.

Pourtant, après avoir lu l’explication du directeur général de la Bundesliga, Christian Seifert, il est clair que le plan est un acte de désespoir, et pourrait ne pas être une bonne idée. Si la Bundesliga ne termine pas sa saison, elle encourra de lourdes pertes financières, ce qui mettrait en danger de nombreux clubs de deuxième division et quelques-uns de première division. Via le Times:

Bien que ses clubs soient parmi les plus sains d’Europe, ne pas terminer la saison entraînerait un coût énorme. Seifert a estimé le chiffre à 750 millions d’euros, soit environ 816,5 millions de dollars, un chiffre qui se compare aux prévisions d’un milliard d’euros de pertes dans la première division espagnole, La Liga, et d’un minimum de 1 milliard de livres, soit environ 1,24 milliard de dollars, pour la Premier League.

Il y a un problème dangereux ici. Au début de cette pandémie, alors que le football mondial comptait suspendre les compétitions, de nombreuses ligues ont tenté de jouer à huis clos tout en essayant d’isoler les joueurs et le personnel nécessaire pour les matchs, tout comme la Bundesliga le souhaiterait. Ce plan a échoué. Les joueurs ont été testés positifs et le virus s’est propagé suffisamment rapidement pour que les fédérations soient obligées de reporter.

Il est juste de noter que les reports initiaux ont eu lieu avant que des tests adéquats ne soient disponibles, et la gestion du virus par l’Allemagne semble être une base solide sur laquelle s’appuyer. Mais le plan est encore très fragile. À moins que ces 240 personnes pour chaque jeu puissent être isolées de leurs familles et entrer en contact avec quiconque et tout ce qui pourrait éventuellement les infecter, cela entraînera un échec. Une personne infectée par le virus pourrait infecter suffisamment de joueurs et d’employés pour tout démêler. Et le niveau d’isolement nécessaire pour éloigner 240 personnes du monde présenterait ses propres problèmes de santé mentale et de travail pour la ligue.

Il est compréhensible que des ligues comme la Bundesliga souhaitent terminer leurs saisons. Il y a beaucoup d’argent en jeu. Les gens veulent retrouver le sport et les ligues ont des obligations de parrainage à remplir. Mais nous traversons une période difficile qui ne convient pas aux jeux. Le nombre de personnes nécessaires pour disputer un match et le fait que les joueurs passent une grande partie de leur temps en compétition en contact corporel les uns avec les autres signifient que le sport est particulièrement propice à la propagation du virus.

L’Allemagne pourrait avoir un faible nombre de décès par rapport à son nombre total de cas positifs, mais ces cas positifs continuent de croître. Même les pays qui ont réussi à freiner la propagation du virus connaissent des secondes flambées. Sans vaccin, tout ce que les pays peuvent faire est de ramener la situation à un niveau gérable.

Avant la suspension de la ligue, le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a fait une déclaration controversée en faveur du maintien des matchs à huis clos alors que le virus se répandait à travers le pays, déclarant:

“En fin de compte, c’est une question de finances et de gros paiements télévisés aux clubs. Je pense qu’il est juste que dans les conditions actuelles, les matchs de ce week-end aient lieu. “

Rummenigge a clairement indiqué que la ligue est prête à mettre la vie des joueurs et du personnel en danger pour remplir ces obligations financières. À un moment donné, les matchs seront rejoués et il est possible que la Bundesliga poursuive son plan avec succès. S’ils le font, cela donnera aux ligues du monde entier un plan pour recommencer à faire du sport. Mais dans leur désespoir d’atténuer l’impact financier de cette pandémie, on ne peut pas oublier ce qui est vraiment en jeu ici. C’est une question de santé publique et individuelle. Tout ce qu’il faudrait, c’est une fatalité pour que ce plan devienne une catastrophe impardonnable.