Le plus grand projet de vol de l’histoire de la franchise Thunder d’Oklahoma City

Depuis ses humbles débuts en 1967 en tant que Seattle Supersonics jusqu’à l’époque actuelle où l’équipe est connue sous le nom d’Oklahoma City Thunder, la franchise a eu sa juste part de joueurs vedettes. Et tandis que beaucoup de ces stars – des joueurs comme Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook – étaient les meilleurs espoirs dans leurs classes de repêchage respectives, la franchise a également eu une bonne chance de choisir de futurs joueurs d’impact et même des stars plus tard dans le repêchage.

5. Dennis Johnson

Il est déjà rare de trouver des étoiles au deuxième tour du repêchage. Il est encore plus rare de trouver un futur Temple de la renommée. C’est exactement ce que les Sonics ont fait en 1976 quand ils ont repêché le gardien de Pepperdine Dennis Johnson avec le 12e choix au deuxième tour (29e au total)

Johnson n’a joué que quatre saisons avec les Sonics avant de continuer, mais le gardien de 6 pieds 4 pouces ferait deux équipes des étoiles à Seattle et a récolté en moyenne 19,0 points, 5,1 rebonds et 4,1 passes décisives par match en 1978-1980.

4. Bob Rule

Avec le 19e choix au total au deuxième tour du repêchage de 1967, les Sonics ont sélectionné un centre de 6 pieds 9 pouces dans l’État du Colorado. Comme Johnson, Rule n’a joué que quelques saisons avec Seattle, mais Rule allait devenir l’un des meilleurs grands hommes du jeu à l’époque.

Au cours de ses deuxième et troisième saisons avec l’équipe, Rule a en moyenne combiné 24,3 points et 10,9 rebonds par match. Il ne parviendrait pas à trouver le même niveau de succès dans ses quatre saisons après avoir quitté Seattle.

3. Serge Ibaka

En 2008, le Thunder a tenté sa chance contre le grand homme congolais Serge Ibaka lorsqu’ils l’ont sélectionné avec le 24e choix au total.

Heureusement pour eux, le Ibaka, brut mais doué pour le sport, deviendrait l’un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue au cours de ses sept saisons avec Oklahoma City.

Une envergure de 7 pieds 3 pouces et un athlétisme impressionnant ont permis à Ibaka de mener la NBA en blocs par match deux fois tout en contribuant en tant que marqueur et rebondeur (11,6 points et 7,4 rebonds par match dans son mandat avec OKC.)

2. Rashard Lewis

Les jeunes fans ne le savent peut-être pas beaucoup aujourd’hui, mais au début des années 2000, Rashard Lewis était un problème.

Attaquant de 6 pieds 10 pouces avec un superbe coup de saut et une touche de buteur, Lewis est sorti directement du lycée pour être repêché 32e au total en 1998. Ses deux premières années à Seattle n’avaient rien de spécial, mais à la saison 2000-01, Lewis était une menace de tomber 30 sur une nuit donnée.

Il s’est amélioré chaque saison et a récolté en moyenne 22,4 points et 6,6 rebonds par match lors de sa dernière saison avec les Sonics.

1. Shawn Kemp

Les Sonics ont réussi à remporter l’une des étoiles les plus excitantes des années 90 avec le 17e choix au total en 1989.

Aux côtés de son collègue Gary Payton, Kemp et les Sonics deviendraient l’une des équipes les plus excitantes de la NBA et les dunks de haut vol de Kemp en étaient une grande partie.

Mais Kemp n’était pas seulement un dunker. L’attaquant de 6 pieds 10 pouces a fait cinq équipes All-Star de suite avec Seattle ainsi que trois équipes All-NBA de suite et a constamment affiché des chiffres approchant 20 points et 10 rebonds par nuit.