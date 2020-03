Le plus grand projet vole dans l’histoire des Celtics

Ayant remporté le titre à pas moins de 17 records différents, les Celtics de Boston sont actuellement l’équipe la plus titrée de l’histoire de la NBA. Depuis la création de la franchise en 1946, l’une des principales raisons pour lesquelles les Celtics ont pu rester comme l’une des meilleures équipes de la ligue est parce qu’elles fonctionnent comme une machine à huile. Les choses vont de leur capacité à faire appel à des agents libres aux choix de repêchage des Celtics dans les endroits les plus étranges.

Une tonne de crédit doit être accordée au front office de l’organisation, qui au fil des ans a maintenu une culture de succès au sein de la franchise.

La preuve en est le nombre de bons à grands joueurs que les Celtics ont acquis grâce au projet. La sélection d’une perspective dans le projet est généralement aléatoire ou presque, mais pour Boston, leur taux de réussite est tout aussi remarquable. Aujourd’hui, nous examinons certains des meilleurs choix de projet Celtics.

Danny Ainge

En ce qui concerne les choix élevés, Danny Ainge est peut-être le plus grand vol de projet pour les Celtics. Le gardien de 6 pieds 4 pouces a été ignoré lors du repêchage de 1981 et n’a été sélectionné qu’au deuxième tour comme 31e choix au total. Ainge est un double champion de la NBA avec les Celtics et a un clin d’œil à son nom.

Aujourd’hui, Ainge s’est vu confier la lourde responsabilité d’assurer le succès de l’organisation pour les années à venir en tant que directeur général de l’équipe et président des opérations de basket-ball. Peu de gens peuvent affirmer qu’il a accompli un travail formidable jusqu’à présent.

Paul Pierce

Sélectionné 10e au classement général par Boston au repêchage de 1998, Paul Pierce est définitivement l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Celtics. Aussi polarisant qu’il puisse être, le garde / attaquant de 6 pieds 7 pouces a les informations d’identification pour le montrer: 10 fois All-Star, quatre fois All-NBA sélection et un titre MVP Finals. Peut-être plus particulièrement, Pierce a dirigé le mémorable championnat 2007-08 de Boston. En 15 saisons avec le C’s Pierce détient des moyennes de carrière de 21,8 points, 6,0 rebonds, 3,9 passes décisives, 1,4 interceptions, 0,6 blocs et 1,7 triplets par match.

Larry Bird

Peu de gens auraient pensé que Larry Bird aurait eu une carrière aussi formidable devant lui quand pas moins de cinq autres équipes lui ont succédé lors du repêchage de la NBA en 1978. Comme le destin l’aurait voulu, Bird tomberait à la sixième place du repêchage des Celtics. Le Temple de la renommée est un All-Star à 12 reprises, un gagnant de la recrue de l’année, un membre de l’équipe All-Defensive à trois reprises, un MVP à deux reprises pour la finale et un MVP à trois reprises pour la saison. Bird a été au cœur du succès des Celtics dans les années 1980, alors qu’il a mené l’équipe à trois titres NBA en 1981, 1984 et 1986.