Le potentiel de Basketball Africa League est illimité – The Athletic

L’Afrique est sur le point d’avoir un moment. Si cela n’était pas évident, il suffisait de regarder le bois dur au United Center pour la pointe d’ouverture du match des étoiles NBA 2020. Joel Embiid, le troll le plus imposant physiquement et le plus amusant du jeu, se tenait sur le court central, se préparant à sauter. Pascal Siakam, le champion de la NBA peu orthodoxe et nerveux, était à proximité, face à lui. Et Giannis Antetokounmpo, le MVP trop athlétique et trop performant, était à la ligne de faute, prêt pour une action.

Embiid et Siakam, originaires du Cameroun, et Antetokounmpo, nés en Grèce de parents nigérians, ont été sélectionnés pour commencer par les votes combinés des fans, des médias et des joueurs. Antetokounmpo a mérité l’honneur de porter son nom sur l’équipe pour la deuxième année consécutive après avoir été le principal scrutateur de la Conférence de l’Est.

Tous les trois étaient membres de l’équipe Giannis parce qu’Antetokounmpo l’a fait de cette façon avec les sélections préliminaires de ses «frères africains». Tous les trois n’ont que 25 ans, chacun ayant joué …

