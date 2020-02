Le pouce guéri, Austin Rivers bondit de 3 points

Après avoir raté plusieurs matchs à la mi-janvier avec un pouce foulé à la main droite de tir, Austin Rivers, 27 ans, est de retour dans les Rockets en tant que tireur revitalisé et plus confiant.

En 14 matchs depuis son retour de blessure le 22 janvier, Rivers marque 10,4 points en 25,2 minutes par match, et il tire 42,9% sur 3 points. Le gardien de 6 pieds 4 pouces a réussi au moins deux tirs à 3 points dans 10 de ces 14 matchs et au moins trois 3 points dans quatre d’entre eux.

En revanche, lors des 17 matchs précédant son absence pour blessure, Rivers a marqué une moyenne de 6,7 points en 20,4 minutes par match avec 25,5% de tirs en 3 points. Ses tentatives de 3 points par match sont également en hausse, passant de 3,0 au cours de la récession de 17 matchs à 4,5 au cours de la récente séquence de 14 matchs à chaud.

Pour l’ensemble de la saison 2019-20, Rivers est en hausse de 34,1% sur 3 points. Avant son absence, il ne tournait que 30,3% sur la saison.

La vague et le retour à la santé de Rivers arrivent à point nommé pour les Rockets (36-20), qui ont maintenant remporté sept des neuf matchs, et pour lui personnellement. Avec les ajouts récents des attaquants vétérans Jeff Green et DeMarre Carroll et le retour du garde Eric Gordon, les minutes de rotation ne sont plus une donnée pour les goûts de Rivers et Ben McLemore.

Mais avec Rivers et McLemore tirant chacun bien au-dessus de 40% sur 3 points pendant plus d’un mois dans l’équipe la plus agressive de la NBA sur 3 points, il leur est difficile de perdre du temps de jeu.

Dans la grande victoire de samedi à Utah, ce sont deux vétérans de Carroll et Thabo Sefolosha qui n’ont pas joué, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni s’en tenant à une rotation de neuf joueurs. Rivers a joué 17 minutes et a marqué 6 points, de façon appropriée sur un tir à 2 sur 3 (66,7%) de derrière l’arc à 3 points.

Ce n’est pas que le tournage est sa seule raison de jouer. Rivers est un manipulateur de ballon secondaire très utile sur le banc, et sa défense sur le ballon et sa capacité à se déplacer latéralement tout en restant devant des gardes plus rapides est importante. En bref, il est l’une des meilleures options de D’Antoni pour ralentir la pénétration du dribble.

Néanmoins, dans une équipe soudainement profonde, ces traits pourraient ne pas toujours être suffisants pour un temps de jeu constant s’il tire à 30% ou pire sur une plage de 3 points. Mais si vous combinez ces attributs avec plus de 40% de prise de vue à longue portée? C’est une histoire très différente.

Cela explique certainement pourquoi Rivers a vu son temps de jeu passer d’environ 20 par match à la mi-janvier à plus de 25 par match au cours du dernier mois. Et tant qu’il continue à bien tirer, il est difficile de voir son rôle changer, même avec un casting de soutien plus profond.

Rivers et les Rockets chercheront à maintenir l’élan lorsqu’ils accueilleront les New York Knicks (17-39) lundi soir au Toyota Center, avec un coup d’envoi prévu à 19h00. Heure centrale.

