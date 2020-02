NBA All Star Game 2020 : Le premier prix MVP Kobe Bryant du All Star est remporté par Leonard

Kawhi Leonard a pris le premier Prix ​​Kobe Bryant MVP qui à partir de cette année obtient le meilleur joueur du NBA All Star Game.

La star des Los Angeles Clippers a joué un vrai grand jeu et a montré une fois de plus qu’en matière de compétition, il est probablement le meilleur joueur de la NBA en ce moment (du moins ce qu’il a démontré lors des dernières finales et l’a montré à nouveau maintenant) . Il a été le meilleur buteur de l’affrontement avec 30 points et a réussi à brancher 8 triplets. De plus, il a volé une balle décisive dans les derniers instants du duel qui a été décisive pour la victoire de Team LeBron.

Kawhi remporte le tout premier Kia Bryant All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! – #NBAAllStar pic.twitter.com/ckxBi84O2i

Mérite le prix pour une Kawhi qui cette année veut conquérir son troisième ring avec la troisième équipe différente. Bien sûr, il se souvenait de Kobe Bryant lorsqu’il a reçu le prix: “Cela signifie beaucoup pour moi (le fait de remporter un prix avec le nom de Kobe Bryant). Le fait de remporter le premier trophée Kobe Bryant MVP est quelque chose d’indescriptible. Je sais que Je dois remercier Kobe pour tout ce qu’il a fait pour moi, beaucoup de discussions et d’aide. Merci beaucoup, c’est pour lui. “

“Merci. Celui-ci est pour lui.” —-

Kawhi Leonard remercie le regretté Kobe Bryant d’avoir remporté le tout premier prix MVP Kobe Bryant All-Star Game Kia NBA. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9

Si le match avait été remporté par l’équipe Giannis, le trophée aurait probablement été remporté par Giannis Antetokounmpo, qui était le meilleur de son équipe avec 25 points et 11 rebonds.

