Le premier retour de coup de pied XFL TD montre pourquoi sa règle est meilleure que celle de la NFL

Le temps nous dira si les différentes différences entre la XFL et la NFL aboutissent à un meilleur produit, mais une chose que fait la ligue naissante est son approche unique des coups d’envoi. Cela a pris quelques semaines, mais nous avons finalement obtenu le premier retour de coup de pied pour un touché.

Et putain, c’était amusant.

Non seulement c’était amusant, mais cela incluait un peu de tromperie par l’équipe de réception, les BattleHawks de Saint-Louis. Après avoir donné le coup de pied, Keith Mumphery l’a lancé à Joe Powell sur un revers, et il a devancé l’ensemble de l’équipe des New York Guardians pour un touché de 90 verges.

Les coups d’envoi dans la NFL ont été modifiés au nom de la sécurité des joueurs en 2011, quand il a déplacé la ligne de coup d’envoi de la ligne des 30 yards au 35. Ceci, ainsi que les changements apportés aux règles de blocage de la ligue, espérait atténuer la gravité des blessures subies lorsque les joueurs ont eu des collisions à grande vitesse avec toute la marge de course offerte lors des retours de coups de pied. Le changement de règle a entraîné plus de touchbacks et moins de gros matchs en général dans la NFL.

La XFL a opté pour une approche différente, alignant à la fois les équipes de retour et les équipes en défense du côté récepteur du terrain, à cinq mètres l’une de l’autre. Les bloqueurs et les défenseurs ne sont pas autorisés à s’engager ou à avancer tant que le retourneur n’a pas exécuté le coup de pied, éliminant ainsi la disparité de vitesse entre les deux unités.

Les règles de coup d’envoi de la XFL peuvent être lues dans leur intégralité ici.

Cela rend les choses plus sûres que les règles de la NFL d’avant 2011 (et, sans doute, les règles actuelles de la NFL), tout en ouvrant la porte aux joueurs qui font du jeu pour faire ce qu’ils font le mieux. Compte tenu de la faiblesse des retours dans la NFL, il pourrait envisager d’adopter la position de la XFL.

Puisqu’il est nouveau, il offre également un élément de suspense absent de la NFL. Et c’est doublement le cas lorsqu’une équipe décide de lancer des jeux de trucs à ses côtés.

Plus de coups d’envoi comme celui-ci, s’il vous plaît!