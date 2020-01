Le président Barack Obama réagit à la nouvelle de la mort tragique de Kobe Bryant

Nous avons tous vécu des moments qui restent avec nous pour toujours. Qu’ils soient tragiques ou non, il y a des incidents et des événements qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Le 26 janvier, la communauté du basket-ball a vécu un de ces moments tragiques où TMZ a pour la première fois rapporté et confirmé par plusieurs médias que Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie de ceux qui sont morts dans un tragique accident d’hélicoptère dans le sud du pays. Californie.

Des médias grand public, dont CNN et The Weather Channel, les nouvelles de la mort de Bryant se sont propagées comme une traînée de poudre. Il existe des personnalités – qu’il s’agisse d’athlètes professionnels, d’artistes ou de politiciens – dont la renommée et l’existence parviennent à gravir leur champ.

Kobe Bryant, évidemment, était une de ces figures.

Parmi ceux qui ont pris le temps d’exprimer leur chagrin et d’envoyer leurs condoléances à la famille Bryant, il y avait le président Barack Obama.

Le président Obama, qui a été président des États-Unis de 2008 à 2016, était en fonction lorsque les Lakers ont remporté la finale de la NBA en 2009 et 2010 et ont accueilli Bryant et ses coéquipiers à Washington, DC en 2010. Les deux se sont également chevauchés dans diverses communautés projets de service au cours des dernières années

«Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable », a tweeté l’ancien président.

La communauté NBA a pleuré la mort de Bryant dimanche. Trae Young des Atlanta Hawks a été vu en train d’embrasser sa mère en larmes avant que les Hawks n’accueillent les Washington Wizards, tandis que Kyrie Irving des Brooklyn Nets – qui était connue pour être extrêmement proche de Bryant – a été vue quittant le Madison Square Garden avant les Nets. se battre avec les Knicks de New York. Irving, selon les rapports, ne jouera pas.

Surtout après la mort prématurée de l’ancien commissaire de la NBA, David Stern, la communauté de la NBA souffre.

Cependant, comme l’illustre le tweet du président Obama, le décès tragique de Bryant est quelque chose qui a résonné bien au-delà du bois dur des 30 arènes de la ligue.

